Golomán György távozik a Burgos kosárlabdacsapatától

2025.08.27. 10:30
Golomán György távozik Burgosból (Fotó: Facebook, Club Baloncesto San Pablo Burgos)
Burgos kosárlabda Golomán György
A következő idényben már nem a spanyol Burgost erősíti Golomán György válogatott kosárlabdázó.

A 29 éves játékos távozását a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub közölte, amely 32/2-es győzelmi mérleget produkálva visszajutott tavasszal az élvonalba.

A 211 centis center májusban még úgy nyilatkozott, hogy mivel feljutottak, szerződése értelmében életbe lép a plusz egy éve, és a klub is jelezte, hogy szeretné megtartani.

Golomán tagja volt az augusztusi világbajnoki előselejtezős meccseken szerepelt válogatottnak, amely Románia mögött és Észak-Macedónia előtt, csoportmásodikként jutott tovább a 2027-es katari vb európai selejtezőjébe.

 

