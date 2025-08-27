Golomán György távozik a Burgos kosárlabdacsapatától

A 29 éves játékos távozását a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub közölte, amely 32/2-es győzelmi mérleget produkálva visszajutott tavasszal az élvonalba.

A 211 centis center májusban még úgy nyilatkozott, hogy mivel feljutottak, szerződése értelmében életbe lép a plusz egy éve, és a klub is jelezte, hogy szeretné megtartani.

Golomán tagja volt az augusztusi világbajnoki előselejtezős meccseken szerepelt válogatottnak, amely Románia mögött és Észak-Macedónia előtt, csoportmásodikként jutott tovább a 2027-es katari vb európai selejtezőjébe.