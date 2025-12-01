Nemzeti Sportrádió

Sztárigazolás Berlinben: dán világ- és olimpiai bajnok érkezik a Füchsébe

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 16:20
Fotó: Getty Images
Címkék
német kézilabda Simon Pytlick Füchse Berlin
A fiatal tehetségekre építő, ugyanakkor világklasszis játékosokat is soraiban tudó Füchse Berlin 2027 nyarától újabb kiváló kézilabdázóval bővíti keretét: a dán Simon Pytlick már most elkötelezte magát a német bajnoki címvédőhöz.

Simon Pytlick a jelenleg 2030-ig érvényes flensburgi szerződése lejárta előtt vált klubot, Berlinben hároméves megállapodás várja. A dán válogatott játékos a 2-es számú mezben lép majd pályára.

A 24 éves balátlövő-irányító a GOG-gal kétszer lett dán bajnok (2022, 2023), kétszer kupagyőztes (2019, 2022), a Flensburg színeiben 2024-ben és 2025-ben Európa-ligát nyert. A dán válogatottban 57 mérkőzésen 259 gólt szerzett, olimpiai bajnok lett Párizsban 2024-ben, emellett kétszeres világbajnok (2023, 2025). A Bundesligában eddig 62 alkalommal lépett pályára, a mostani idényben 76 találattal a góllövőlista 12. helyén áll és 46 gólpasszal hetedik a rangsorban.

A berliniek leendő erősítése így nyilatkozott az átigazolás bejelentésekor:
„Nagyon várom, hogy 2027-től Berlinben játszhassak. Remélem, tagja lehetek egy már most is kiválóan működő csapatnak, amely a jövőben is képes lesz tovább fejlődni.”

 

német kézilabda Simon Pytlick Füchse Berlin
Legfrissebb hírek

A Füchse Berlin otthon is legyőzte a Veszprémet

Kézilabda
2025.11.27. 22:25

Nem elég csupán Gidselre figyelni Berlinben

Kézilabda
2025.11.27. 11:37

Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját

Kézilabda
2025.11.13. 22:40

Veszprémben újfent kiderült: néhány perces roham itt már nem elég

Kézilabda
2025.10.25. 09:49

Hiába a huszáros hajrá, kikapott odahaza a Veszprém

Kézilabda
2025.10.23. 20:27

Őrzi hibátlan mérlegét a Füchse Berlin a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.10.16. 22:28

Rostáék hiába küzdöttek nagyot, kikaptak Berlinben a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.10.09. 22:25

Férfi kézi BL: Gidsel 13 góllal vezette diadalra a Füchse Berlint

Kézilabda
2025.09.25. 20:31
Ezek is érdekelhetik