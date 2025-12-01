Sztárigazolás Berlinben: dán világ- és olimpiai bajnok érkezik a Füchsébe

Simon Pytlick a jelenleg 2030-ig érvényes flensburgi szerződése lejárta előtt vált klubot, Berlinben hároméves megállapodás várja. A dán válogatott játékos a 2-es számú mezben lép majd pályára.

A 24 éves balátlövő-irányító a GOG-gal kétszer lett dán bajnok (2022, 2023), kétszer kupagyőztes (2019, 2022), a Flensburg színeiben 2024-ben és 2025-ben Európa-ligát nyert. A dán válogatottban 57 mérkőzésen 259 gólt szerzett, olimpiai bajnok lett Párizsban 2024-ben, emellett kétszeres világbajnok (2023, 2025). A Bundesligában eddig 62 alkalommal lépett pályára, a mostani idényben 76 találattal a góllövőlista 12. helyén áll és 46 gólpasszal hetedik a rangsorban.

A berliniek leendő erősítése így nyilatkozott az átigazolás bejelentésekor:

„Nagyon várom, hogy 2027-től Berlinben játszhassak. Remélem, tagja lehetek egy már most is kiválóan működő csapatnak, amely a jövőben is képes lesz tovább fejlődni.”