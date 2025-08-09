Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Észak-Macedónia elleni sima győzelemmel javított férfi kosárlabda-válogatottunk

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 19:43
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
vb-selejtező Észak-Macedónia magyar férfi kosárlabda-válogatott
A magyar válogatott az 2027-es férfi kosárlabda-világbajnokság előselejtezőjében, a B-csoport 2. fordulójában Szolnokon 96–58-ra legyőzte Észak-Macedóniát.

 

Azt vártuk férfiválogatottunktól, hogy kiköszörüli a nagyváradi csorbát Szolnokon, és ha nem is gálázva, de valahogyan megveri Észak-Macedóniát a világbajnoki előselejtezőben. Ehhez persze több szívvel és nagyobb önbizalommal kellett játszaniuk legjobbjainknak a szerdainál, arról nem is beszélve, hogy végig, negyven percen át bírják a magas intenzitású kosárlabdát. Nos, nem kellett csalatkoznunk, mi több, gálát láthattunk.

Benke Szilárd és Meleg Gergő bevethetővé vált, nőttek tehát Gasper Okorn szövetségi kapitány variációs lehetőségei. A bemutatásnál már egészen jó hangulat uralkodott a Tiszaligeti Sportcsarnokban, és a kezdésre sem lehetett panasz, harcosan vágtak neki a küzdelemnek a mieink, bár az első támadásnál négy dobást is elhibáztak, a következőben Perl Zoltán betalált. Váradi Benedek passzából Nathan Reuvers zsákolt, Golomán György senkinek nem adott esélyt a lepattanóknál, és a közönségkedvenc Pallai Tamás is betalált triplából. A vendégeknél sokáig egyedül a honosított amerikai Jacob Wiley szerzett pontot, akinek öt NBA-mérkőzés is van a háta mögött. Két perccel a negyed vége előtt azért feljöttek 18–17-re az üzemi hőfokot elérő látogatók, sőt, támadhattak a szünet előtt a vezetésért, szerencsére lejött a messzi triplájuk. Benke hármasával és labdaszerzése utáni zsákolásával, valamint Pongó Marcell pontjaival hamar visszaállt a világ rendje, megléptünk 17-tel, méghozzá egy 16–0-s rohanással. Okorn mester ezen fokon izzott, felszántotta a neki kijelölt zónát, ez a produkció most összehasonlíthatatlanul jobban nézett ki az előzőnél.

Nyilván a különbséget is kellett hajszolni, a félidei 53–37-re ebből a szempontból nem lehetett panaszunk. Golomán csodás zsákolásával a 25. percre közé tettünk húszat, innentől kezdve a feladat annyi volt, hogy ne lankadjon a figyelem és a fegyelem. A macedónokban mondjuk a fordításra semmi szín alatt nem láttuk az energiát, ettől még izgulóssá tehették az utolsó periódust. Tehették volna.

A pályára lépő fiatalabb játékosaink ezúttal kitettek magukért, Filipovics Stefan, Meleg és Pallai tisztességgel helytállt. Nem bántuk, hogy a rivális két legjobb játékosa nem jött el hazánkba, ám ezen a napon talán ők sem állítottak volna meg minket. Filipovics estében is betalált, Váradi bravúros hármast szórt, 75–51-re vezettünk nyolc perccel a vége előtt. Közelítettünk a harminc pontos differenciához, majd Pallai saroktriplájával átléptük a küszöböt (84–53), s a száz pontot is csaknem elérve 38 ponttal győztünk.

Az Okorn-legénység el tudta hitetni a publikummal, hogy a románok elleni idegenbeli kudarc csak kisiklás volt, de az észak-macedónok elleni diadalnak akkor lesz igazi értéke, ha jövő szombaton Romániát is felülmúljuk Szolnokon. A helyzetünk a továbbjutás szempontjából mindenesetre rögtön megnyugtatóvá vált, hiszen hármasunkból ketten is kvalifikálnak a világbajnoki selejtezőbe.

KOSÁRLABDA
Férfi világbajnoki előselejtező, B-csoport, 2. forduló
Magyarország–Észak-Macedónia 96–58 (19–18, 34–19, 17–14, 26–7)

Kapcsolódó tartalom

Pallai Tamás: Mindannyian érezzük, van bizonyítanivalónk

KEZDÉS: 18.00 óra. A szolnoki kosaras klubja csarnokában játszhat Észak-Macedónia ellen vb-előselejtezőt.

Férfi kosárválogatott: kötelező megnyerni az északmacedónok elleni szombati vb-selejtezőt

Boros Zoltánnal elemeztük a román–magyar mérkőzést, és megkérdeztük őt Lukács Norbert ügyéről is.

 

 

vb-selejtező Észak-Macedónia magyar férfi kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Pallai Tamás: Mindannyian érezzük, van bizonyítanivalónk

Kosárlabda
12 órája

Férfi kosárválogatott: kötelező megnyerni az északmacedónok elleni szombati vb-selejtezőt

Kosárlabda
Tegnap, 11:59

Sokáig szoros volt, a vége sima lett: a férfi kosárválogatott kikapott Romániától

Kosárlabda
2025.08.06. 19:55

Kosárlabda: sok a hiányzó, de azért bízhatunk a győzelemben

Kosárlabda
2025.08.06. 08:47

A magyar férfi kosárválogatott 20 pontos vereséget szenvedett a horvátoktól

Kosárlabda
2025.07.30. 22:34

Videó: csapattársai interjúztak a férfi kosárválogatott újoncával

Kosárlabda
2025.07.28. 19:48

Gasper Okorn: Nem haragszom Lukácsra, nem szeretnék bosszút állni rajta, egyszerűen csak nem értem őt

Kosárlabda
2025.07.23. 18:49

Keretet szűkített a vb-előselejtezőre készülő férfi kosárválogatott kapitánya

Kosárlabda
2025.07.07. 12:11
Ezek is érdekelhetik