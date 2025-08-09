Észak-Macedónia elleni sima győzelemmel javított férfi kosárlabda-válogatottunk

Azt vártuk férfiválogatottunktól, hogy kiköszörüli a nagyváradi csorbát Szolnokon, és ha nem is gálázva, de valahogyan megveri Észak-Macedóniát a világbajnoki előselejtezőben. Ehhez persze több szívvel és nagyobb önbizalommal kellett játszaniuk legjobbjainknak a szerdainál, arról nem is beszélve, hogy végig, negyven percen át bírják a magas intenzitású kosárlabdát. Nos, nem kellett csalatkoznunk, mi több, gálát láthattunk.

Benke Szilárd és Meleg Gergő bevethetővé vált, nőttek tehát Gasper Okorn szövetségi kapitány variációs lehetőségei. A bemutatásnál már egészen jó hangulat uralkodott a Tiszaligeti Sportcsarnokban, és a kezdésre sem lehetett panasz, harcosan vágtak neki a küzdelemnek a mieink, bár az első támadásnál négy dobást is elhibáztak, a következőben Perl Zoltán betalált. Váradi Benedek passzából Nathan Reuvers zsákolt, Golomán György senkinek nem adott esélyt a lepattanóknál, és a közönségkedvenc Pallai Tamás is betalált triplából. A vendégeknél sokáig egyedül a honosított amerikai Jacob Wiley szerzett pontot, akinek öt NBA-mérkőzés is van a háta mögött. Két perccel a negyed vége előtt azért feljöttek 18–17-re az üzemi hőfokot elérő látogatók, sőt, támadhattak a szünet előtt a vezetésért, szerencsére lejött a messzi triplájuk. Benke hármasával és labdaszerzése utáni zsákolásával, valamint Pongó Marcell pontjaival hamar visszaállt a világ rendje, megléptünk 17-tel, méghozzá egy 16–0-s rohanással. Okorn mester ezen fokon izzott, felszántotta a neki kijelölt zónát, ez a produkció most összehasonlíthatatlanul jobban nézett ki az előzőnél.

Nyilván a különbséget is kellett hajszolni, a félidei 53–37-re ebből a szempontból nem lehetett panaszunk. Golomán csodás zsákolásával a 25. percre közé tettünk húszat, innentől kezdve a feladat annyi volt, hogy ne lankadjon a figyelem és a fegyelem. A macedónokban mondjuk a fordításra semmi szín alatt nem láttuk az energiát, ettől még izgulóssá tehették az utolsó periódust. Tehették volna.

A pályára lépő fiatalabb játékosaink ezúttal kitettek magukért, Filipovics Stefan, Meleg és Pallai tisztességgel helytállt. Nem bántuk, hogy a rivális két legjobb játékosa nem jött el hazánkba, ám ezen a napon talán ők sem állítottak volna meg minket. Filipovics estében is betalált, Váradi bravúros hármast szórt, 75–51-re vezettünk nyolc perccel a vége előtt. Közelítettünk a harminc pontos differenciához, majd Pallai saroktriplájával átléptük a küszöböt (84–53), s a száz pontot is csaknem elérve 38 ponttal győztünk.

Az Okorn-legénység el tudta hitetni a publikummal, hogy a románok elleni idegenbeli kudarc csak kisiklás volt, de az észak-macedónok elleni diadalnak akkor lesz igazi értéke, ha jövő szombaton Romániát is felülmúljuk Szolnokon. A helyzetünk a továbbjutás szempontjából mindenesetre rögtön megnyugtatóvá vált, hiszen hármasunkból ketten is kvalifikálnak a világbajnoki selejtezőbe.

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki előselejtező, B-csoport, 2. forduló

Magyarország–Észak-Macedónia 96–58 (19–18, 34–19, 17–14, 26–7)