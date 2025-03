Női kosár MK: nagy fordítás után ötödször kupagyőztes a Diósgyőr

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ

DÖNTŐ

DVTK HUN THERM–SERCO UNI GYŐR 87–81 (16–26, 26–25, 16–11, 29–19)

Pécs, 1400 néző. V: Benczur, Montgomery-Tóth, Csabai-Kaskötő.

DIÓSGYŐR: MIKLÓS 10/6, CHARLES 28/9, LELIK 12/6, Tadic 11, JOVANOVICS 15/15. Csere: KÁNYÁSI 8/6, Nina A., Grigalauskyte 3, Toman. Edző: Völgyi Péter

GYŐR: DOMBAI 20/12, Garbin 6/6, BACH 18/6, TELENGA 11, KISS V. 17/3. Csere: Goree 4, Ruff-Nagy 5. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–4. 8. p.: 13–24. 13. p.: 22–38. 18. p.: 34–42. 22. p.: 44–54. 27. p.: 51–58. 32. p.: 60–64. 35. p.: 72–64. 38. p.: 81–74

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Mivel az alapszakasz négy legjobb csapata közül három itt volt, ennek a kupának hatalmas értéke van. Ráadásul a Pécset az otthonában tudtuk legyőzni, az vezetett minket a döntőbe.

Cziczás László: – Gratulálok a csapatomnak, mert emberfeletti módon küzdöttek a játékosaim.

ÖSSZEFOGLALÓ

Abszolút semmiféle történelme nem volt a vasárnapi női Magyar Kupa fináléjának, már ami a döntőket illeti, hiszen a DVTK és a Győr még sosem játszott az aranyért ebben a sorozatban (a bajnokságban is csak egyszer, éppen tavaly, amikor a borsodiak az első bajnoki címüket jegyezték a zöld-fehérek ellen megnyert 3–0-s sikerük után). Ha ez önmagában nem lenne elég érdekes, akkor megfejeljük egy másik meglepő előzménnyel, miszerint pont egy hete az alapszakasz zárófordulójában Völgyi Péter együttese brutális erődemonstrációt tartva 94–58-ra „legyalulta” a Rába-partiakat, azaz Kányási Veronikáék egyértelmű lélektani fölényben várhatták a feldobást. Sőt, létszámfölényben is, már ami a minőségi játékosokat illeti, mert az elődöntőben bokasérülést szenvedő Dubei Debóra nem játszhatott a fináléban, így csapatkapitánya és egyik vezére nélkül vitathatatlanul csökkentek a kupát még sosem nyerő, kétszeres ezüstérmes győriek esélyei az aranycsatában.

Tavaly is a DVTK volt a favorit, akkor a tartalékos Sopron (Beatrice Mompremier és Turner Yvonne sem volt bevethető, míg a szintén sérüléssel bajlódó Fegyverneky Zsófia csapatkapitány nem került pályára) kiénekelte a sajtot a borsodiak szájából és óriási meglepetésre izgalmas végjátékot követően legyőzte a Diósgyőrt. Most is szenzációszámba ment volna, ha a zöld-fehérek emelik magasba a serleget… A „szülinapos”, a 27. életévét vasárnap betöltő amerikai Kaila Charles szerezte a finálé első kosarát, de a veszítenivaló nélkül, felszabadultan játszó fehér mezesek kapták el jobban a rajtot és Dombai Réka kettesével 19–9-re vezettek a 6. percben. Már ekkor kezdett feszült lenni a mérkőzés, főleg mert nem úgy alakult, ahogyan arra számítani lehetett, nem az esélyesebb csapat vezetett, sőt, feltűnően sok hibával kosaraztak a diósgyőriek, akik a 13. percben már 16 pontos hátrányban voltak. Működött a Győr zónavédekezése, mert csapnivalóan dobtak a mezőnyből a borsodiak. Két perc alatt 10–0-s rohanást mutatott be a DVTK, amelynél Charles-on és a montenegrói Milica Jovanovicson kívül más szinte alig tudott kosarat dobni. Kilenc ponttal állt jobban a Győr a félidőben, azaz a levegőben lógott a szenzáció.

Fordulás után egyre közelebb zárkózott a borsodi csapat, a 26. percben már csak öt egységgel állt jobban a Győr, s egyre jobban kapkodták a levegőt Kiss Virágék, csak hét játékost forgatott Cziczás László, míg Völgyi kilenc embert rotált. Az utolsó negyed második percében Jovanovics ötödik trojkája után egyetlen pontra olvadt a győri előny, a játékosok pedig vitathatatlanul nyomást éreztek, elképesztő mennyiségben adták el a labdát, borzasztó idegesek voltak a főszereplők. Lelik Réka ziccerével a 33. percben a DVTK-nál volt a vezetés, először a meccsen. Innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet a tavalyi ezüstérmes, amely felőrölte az erejével elkészülő Győrt és megérdemelten hódította el a kupát ötödik alkalommal.

KORÁBBAN

A 3. HELYÉRT

NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE-MTK 97–72 (15–18, 28–22, 26–17, 28–15)

A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MAGYAR KUPA VÉGEREDMÉNYE

Kupagyőztes: DVTK HunTherm (Aho Nina, Aho Tyra, Kaila Charles, Farbás Eliza, Alexa Gulbe, Monika Grigalauskyte, Milica Jovanovics, Kányási Veronika, Lelik Réka, Miklós Melinda, Ana Tadic, Tenyér Zsófia, Toman Petra. Edző: Völgyi Péter), 2. Serco Uni Győr, 3. NKA Universitas Pécs, 4. TFSE-MTK