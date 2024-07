Hanga Ádám visszatér Spanyolországba – hivatalos

– Megszületett a döntés a pályafutásával kapcsolatban?

– Igen. Először is, Belgrádban nem maradok, nem hosszabbítottuk meg a szerződésemet – válaszolta a Nemzeti Sportnak a 35 éves Hanga Ádám, aki a 2023–2024-es évadban átlagban 17 percet játszva hét pontot szerzett az Euroligában is szereplő szerb Crvena zvezda együttesében 46 mérkőzésen. – Amikor aláírtam, akkor is tudtuk, hogy opciós lehetőség van a maradásra, ezzel most nem éltem sem én, sem a klub. Ősszel edzőváltás volt a csapatnál, a görög Johannisz Szferopulosz érkezett, akivel jó a kapcsolatom, de nem ő igazolt a klubhoz.

VÉLEMÉNY Lóránt András, Hanga Ádám képviselője: „Ádám döntéshozatalában a legfontosabb faktor a családja volt, emiatt olyan klubot kerestünk, amelynél több mint egyéves szerződésben gondolkodnak. A sérülések ellenére az idényét jól érzékelteti, hogy ismét érkezett megkeresés az Euroligából. A badalonai szerződés családi és sportszakmai szempontból is álomszerű lehetőség. A Joventut Ádám ötödik klubja 13 év leforgása alatt, s a spanyol ACB-ligában nagy múltú csapatnak számít.”

– Beszélt vele a lehetőségekről?

– Három hete leültünk és tárgyaltunk, akkor elmondta, sajnálja, de más irányba mennek, fiatalabb játékosokkal képzeli el a jövőt.

– Ön is sajnálja?

– Persze, az elmúlt hónapokban már tényleg nagyon jól éreztük magunkat Belgrádban, a gyerekek is beilleszkedtek, rengeteg barátot szereztünk, igazi barátokat, nem felületes ismeretségeket. Ebben közrejátszott, hogy remek helyen, a belvárosban laktunk, hamar szocializálódtunk. Nézzük a jó oldalát a dolognak, vagyis hogy nem kellett a szerződés szerinti határidőig, július 15-ig várni, reméltem, eddig nem kell elmenni, hamarabb el lehetett kezdeni körülnézni, milyen lehetőségeim vannak.

– No és hová igazol?

– A spanyol Joventut Badalonához. Nyilván várhattunk volna még és prioritás lehetett volna a karrierem, vagyis hogy csak euroligás vagy saját országában egyértelműen bajnokesélyes klubokkal tárgyaljunk, de szerettem volna olyan helyre menni, ahol „biztonságban vagyok”, ahol a családom is jól érzi magát. Spanyolország ilyen, nem titok, közel áll hozzánk ez az ország, mondhatom, a gyerekeim inkább spanyolok, mint magyarok, hiszen ott szocializálódtak, úgyhogy megyünk vissza Barcelonába.

– A Badalonához mennyi időre kötelezte el magát?

– Két évre, de ez sincs garantálva, ami nem is probléma, hiszen 35 évesen már én is egyre többet gondolok arra, mikor jön el a pályafutásom vége, mikor jön el az utolsó idény… Izgatottan várom, hogy visszamenjünk, hiszen három éve még ott éltünk, amikor még a Barcában játszottam.

– Ha csak önön múlik, marad?

– Nem mindenáron. Nyilván anyagilag jó szerződésem volt, ám ez csak az egyik szempont. Nem feltétlenül akartam a családot kitenni annak, hogy egy év után újra költözzünk. Nem szeretek ilyet kijelenteni, de valószínű, hogy a Badalona lesz az utolsó klubom játékosként, hacsak nem hív még egyszer a Barca… Nem akarom a gyerekeket és a feleségemet újabb nehézségekkel járó helyzetbe hozni, nem szeretném a fizetésemet majd pszichológusokra költeni. Ezért szerettem volna maradni Belgrádban, nem is sportszakmai szempontokból, hanem a folytonosság miatt. Amikor bejelentettem, megyünk, akkor csalódtak, letargiába estek, és megértem, a gyerekek ilyenek, én is ilyen vagyok, már szuperül érezték magukat, új barátokat szereztek, így azt is mondhattam volna, a Holdra megyünk, akkor is szomorúak lettek volna.

– Mi volt a preferenciája? Hány idény van még a lábában, kezében?

– Fizikailag rendben vagyok, most a kéztörésemet hagyjuk, mert az nem a koromból fakad, tudok ugrani, dobni, nem ez a kérdés, hanem a motiváció. Versenyképes csapatba szerettem volna igazolni, semmiképpen sem a kiesés ellen akarok harcolni, valószínűleg a Joventuttal nem ez lesz a helyzet. Az ULEB Európa-kupában is versenyképes a gárda, az előző öt idényben rendre ott volt a legjobbak között, elődöntős is volt. Nekem az a célom, hogy ezt a sorozatot megnyerjem a gárdával, mert ebben a kupában még nincs aranyérmem. Badalonában nem a kvalitásaim, hanem a tapasztalatom miatt akartak engem, s vezérszerepet szánnak nekem. Nyugodt nyarat akartam, ezért is írtam alá ilyen gyorsan.

– Elégedett?

– A mostani szerződésben is akadnak kitételek, kilépési lehetőségek, vagyis ez sem teljesen garantált két év. Ezt nem egyszerű kiharcolni, főleg az én sérülés-történelmemmel. Ám még nem tudom, ebből egy, kettő vagy három idény lesz-e. Jön majd egy pillanat, amikor úgy érzem, elég, s ahogy magamat ismerem, ez egyik napról a másikra is megtörténhet. Nekem a motiváció fontos, s kell ahhoz, hogy jól tudjak játszani, jól érezzem magam a bőrömben. Az Adria-liga nem mindig jelentette ezt, egy valószínűsíthető 60 pontos győzelem előtt már nehéz volt a bemelegítésre rávenni magam. Ez a veszély nem fenyeget a Badalonával.

– Új klubjában is lesznek ismeretségei?

– Nem kevés, a Joventut szinte egy kis Barcelona, a négy évvel ezelőtti együttesből a horvát Ante Tomic és a spanyol Pau Ribas is ott játszik, és úgy tudom, a nyáron is aláír két olyan játékos, akik akkor a csapattársaim voltak… Azt nem tudom, mi a szituáció Maronka Zsomborral, aki az előző évadban kölcsönben Litvániában játszott, érdekes lenne két magyar egy spanyol csapatban. Szóval nem lesz nehéz a beilleszkedés.

– Hogyan értékelné az előző idényét a Zvezdával?

– A kéztörést leszámítva izgalmas, érdekes évad volt, nagyon örülök, hogy játszhattam ebben a csapatban is, amelynek elképesztő a szurkolói bázisa, hatalmas élmény volt hétről hétre 20-22 ezer szurkoló előtt játszani. A fanatizmus, a szerb életmód, mind-mind nagy élmény volt. Amit lehetett, azt megnyertünk, az Adria-ligát, a szerb bajnokságot és a kupát, így újabb három arannyal bővült a vitrinem.

– Mi a további programja a nyáron?

– A családdal hazajöttünk június végén, megvártuk, míg a lányoknak befejeződik az iskola. Most is rehabilitálok, két hete vették ki a csavarokat a kezemből, már végre használhatom, újra meg tudok fogni bal kézzel is egy poharat. Egyébként egyre jobban halad a rehabilitáció, sajnos túl sokat, két és fél hónapot volt gipszben, mert elmozdult a csont, s ez lassan gyógyul. Szerencsére sok időm van, augusztus közepére rendben lesz. Július utolsó hetében már labdás tréninget szeretnék végezni. Néhány nap múlva elmegyünk nyaralni, utána Budapesten leszünk augusztusig, de előtte lakáskeresésre pár napra kimegyünk Barcelonába Szandival, a feleségemmel.

– Novemberben ott lesz a válogatottban az Európa-bajnoki selejtező újabb két, törökök elleni meccsén?

– Ha egészséges leszek, megyek, ahogy eddig is!