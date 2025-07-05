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Klubvilágbajnokság: PSG–Bayern München

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2025.07.05. 17:45
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AFP
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Bayern München klub-vb extra klub-vb PSG klubvilágbajnokság
A labdarúgó-klubvilágbajnokság negyeddöntőjében a Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel játszik – élőben az NSO-n!

 

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK
NEGYEDDÖNTŐ
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 0–0 – élőben az NSO-n!
Atlanta, Mercedes-Benz Stadium. V: Anthony Taylor (angol)
PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián – Barcola, D. Doué, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Szafonov (k.), Tenas (k.), Lucas Hernández, Kamara, Beraldo, Li Kang In, Mayulu, Zaire-Emery, Ousmane Dembelé, Goncalo Ramos, Mbaye
Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, K. Coman – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
A kispadon: Perec (k.), Urbig (k.), Aznu, Boey, Raphael Guerreiro, Kiala, Kim Min Dzse, Bischof, Daiber, Gnabry, Goretzka, Joao Palhinha, Karl, Tk. Müller, Kusi-Asare
Gólszerző: 

Később
22.00: Real Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német), New York (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
 

 

Bayern München klub-vb extra klub-vb PSG klubvilágbajnokság
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