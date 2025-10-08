Steven Gerrard: Az angol aranygeneráció egoista vesztesei voltunk

Az angol labdarúgás szakemberei és a szaksajtó munkatársai nagy eredményeket vártak el a kétezres években az angol válogatottól, amelyben Gerrard mellett a többi között David Beckham, Rio Ferdinand, Frank Lampard és Paul Scholes is szerepelt, de az egyszeres világbajnok akkoriban soha nem jutott túl a negyeddöntőn egyetlen nagy tornán sem.

„Mindannyian egoista vesztesek voltunk – mondta Gerrard, az angol válogatott korábbi csapatkapitánya egy Ferdinanddal közös podcastban. – Nézem a tévét, és látom, hogy Jamie Carragher és Paul Scholes úgy ül egymás mellett egy szurkolói vitán, mintha húsz éve a legjobb barátok lennének.”

A 114-szeres válogatott középpályás, aki pályafutása alatt Angliában kizárólag a Liverpoolban (1998–2015) futballozott, bővebben is kifejtette véleményét.

„Azt hiszem, az angol kultúra következménye, hogy soha nem voltunk egymással jó kapcsolatban. Az edzőtáborok és különböző tornák alatt túl sokat voltunk a szobáinkban, nem voltunk barátságosak vagy összetartóak. Soha nem váltunk erős csapattá” – jelentette ki.

Gerrard 2014-ben vonult vissza a válogatottól, játékos-pályafutását követően pedig 2018 és 2021 között a skót Rangers vezetőedzője volt, a 2020–2021-es idényben bajnoki címet szerzett csapatával. Később sikertelen időszakokat töltött a Premier League-ben szereplő Aston Villánál és a szaúdi Al-Ettifaknál, de sajtóhírek szerint visszatérhet a Rangershez, amelynek vezetősége vasárnap menesztette Russell Martin vezetőedzőt.

Ha az 55-szörös skót bajnok, KEK-győztes glasgow-i csapat valóban szerződteti Gerrardot, a 45 éves tréner az Európa-ligában farkasszemet nézhet egykori csapattársával, Robbie Keane-nel, akivel a Liverpool és az LA Galaxy színeiben összesen 51 mérkőzésen lépett együtt pályára, december 11-én ugyanis a Rangers a Groupama Arénában az FTC-vel találkozik a második számú európai kupasorozatban.