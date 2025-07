A Chelsea öngóllal búcsúztatta a Palmeirast a klubvilágbajnokságon

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEGYEDDÖNTŐ

Palmeiras (brazil)–Chelsea FC (angol) 1–2 (0–1)

Philadelphia, Lincoln Financial Field, 65 782 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)

Palmeiras: Weverton – Giay, Micael, Bruno Fuchs, Vanderlan – Ríos (R. Veiga, 85.), E. Martínez (A. Moreno, 76.) – Allan (Maurício, 67.), F. Torres (Paulinho, 67.), Estevao – Vitor Roque (Flaco López, 76.). Vezetőedző: Abel Ferreira

Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella – Andrey Santos (Essugo, 90+1.) – Nkunku (Madueke, 54.), E. Fernández – Neto (Dewsbury-Hall, 87.), Delap (Joao Pedro, 54.), Palmer. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Estevao (53.), ill. Palmer (16.), Weverton (83. – öngól)

Csalódott brazil játékosok (Fotó: Getty Images)

Esélye nyílt a Palmeirasnak visszavágni a négy évvel ezelőtti vereségért, amikor a Chelsea a klub-vb döntőjében hosszabbítás után 2–1-re nyert. A második negyeddöntős mérkőzést azonban a londoni csapat kezdte jobban, igyekezett hamar megszerezni a vezetést. Cole Palmer már a negyedik percben lövéssel jelentkezett, negyedóra után pedig előnyhöz is juttatta a „kékeket”, 14 méterről szépen gurított a jobb alsó sarokba. A folytatásban is az angolok játszottak veszélyesebben, de Marc Cucurella és Enzo Fernández is középre lőtt, majd Trevoh Chalobah rosszul találta el a labdát, míg a legnagyobb sansz Christopher Nkunku előtt adódott, aki a kapu fölé bombázott. A braziloknak egyetlen helyzetük volt az első félidőben, a szünet előtt nem sokkal Vanderlan hét méterről középre fejelt, így Robert Sánchez könnyedén hárított.

Cole Palmer (10) gólja (Fotó: Getty Images)

Lényegesen támadóbb szellemben jött ki a második játékrészre a Palmeiras, és gyorsan egyenlített is. Estevao bombázott a rövid felsőbe, aki a klubvilágbajnokság után csatlakozik a Chelsea keretéhez, miután az angol klub tavaly nyáron 34 millió euróért megvásárolta a játékjogát – a 18 éves szélső jól bemutatkozott jövőbeli csapattársainak. Váltottak a londoniak a kapott gól után, visszavették az irányítást, viszont a helyzetek nem akartak jönni. Az első komolyabb esély Cucurella előtt nyílt a 74.percben, azonban a kapu fölé lőtt tizenhatról, később pedig Palmer szabadrúgásból a sorfalat találta el húsz méterről.

Estevao (középen, zöldben) hatalmas gólt lőtt (Fotó: Getty Images)

Aztán a szerencse a „kékek” mellé állt, Malo Gusto próbált beadni balról, Agustín Giay belenyúlt, majd végül Wevertonról pattant a saját kapujába a labda – öngól. Nem maradt már ereje a Palmeirasnak egyenlíteni, a Chelsea-kontrák pedig életveszélyesek voltak, kapufát is magukkal hoztak, gólt viszont már nem. A londoni csapat készülhet az elődöntőre, amelyben egy másik brazil együttes, a Fluminense lesz az ellenfele kedden 21 órától. 1–2

KORÁBBAN

Fluminense (brazil)–Al-Hilal (szaúdi) 2–1 (M. Martinelli 40., Hércules 70., ill. Marcos Leonardo 51.)