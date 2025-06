Raúlhoz hasonlította a Real Madrid új csatártehetségét Xabi Alonso

A 21 éves Gonzalo García már a második gólját szerezte a klubvilágbajnokságon, a csoportkör első fordulójában, az Al-Hilal elleni találkozón is eredményes tudott lenni. A Salzburg ellen pedig csapata harmadik gólját szerezte egy pimasz emelést követően. Xabi Alonso vezetőedző is méltatta a fiatal tehetség rátermettségét: „Nem voltak kétségeim Gonzalóval kapcsolatban, nem meglepetés, amit csinál, korábban sokszor megtette már a Castillában. Egy tipikus kilences, aki tudja, hogyan kell kivárni a lehetőséget, és nagyon jól mozog a kapu előtt. Raúl-jellegű tulajdonságokkal rendelkezik a mozgást illetően. Nagyon boldog vagyok miatta.”

„Az első félidő jó volt, kapkodás nélkül, remekül futballoztunk – tért át a meccs értékelésére a madridiak mestere. – Szeretem, hogy rugalmasan tudok több rendszert is használni. Még hosszú út áll előttünk, de elégedettebb vagyok a mai teljesítménnyel, mint az Al-Hilal elleni első félidővel. Fejlődünk, azonban még korai lenne ítélkezni. Először is, jön a Juve...”

Xabi Alonso külön is beszélt Vinícius Júnior sarkazásáról, amivel a Real Madrid második gólját készítette elő. A találat sokban hasonlított egy klasszikus gólhoz, amelyet még Karim Benzema szerzett Guti passzából 2010-ben a Deportivo otthonában: „Vini teljesítménye nagyon jó volt, de Guti megoldásának én is részese voltam, és teljesen lenyűgözött. Én maradnék inkább annál, de Vini megoldása is majdnem ugyanolyan volt.”

Emlékeztetőül Benzema 2010-es klasszikus gólja Guti sarokpassza után:

A Real Madrid a klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében a Juventusszal találkozik július 1-jén Miamiban.