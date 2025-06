Hármat rúgott a Salzburgnak, és csoportelsőként jutott tovább a Real Madrid a klub-vb-n

A Real Madrid kedvező helyzetből várta a Salzburg elleni csoportzáró találkozót, hiszen jó eséllyel már egy döntetlen is elég lett volna a madridiaknak ahhoz, hogy megnyerjék a csoportot, s így a nyolcaddöntőben elkerüljék a Juventus ellen félelmetes formában futballozó Manchester Cityt.

Az első félidőben esőzés nehezítette a játékosok dolgát, de a Real Madrid formáján ez egyáltalán nem látszott meg: Xabi Alonso csapata lendületes, szórakoztató futballal rukkolt ki Philadelphiában, és már a szünetben teljesen megérdemelten vezetett kétgólos különbséggel. A 20. percben Vinícius Júniur közeli lövését ugyan nagy bravúrral még hárította a salzburgi kapus, Christian Zawieschitzky, de a 40. percben már tehetetlen volt a brazil hajszálpontos 17 méteres lapos lövésével szemben – nem illik elhallgatni, hogy Jude Bellingham a saját térfeléről mesteri gólpasszt adott csapattársának. 0–1

A madridiak még a szünet előtt növelték előnyüket: a hosszabbítás harmadik percében Vinícius ezúttal az előkészítő szerepében jeleskedett, ragyogó érzékkel, sarokkal otthagyta a labdát a mögötte lendületből érkező Federico Valverdének, aki könnyedén lőtte ki a jobb alsó sarkot. 0–2

A második játékrész kevésbé volt egyoldalú, mint az első, ekkor már a Salzburg előtt is adódtak kisebb-nagyobb szépítési lehetőségek. Az osztrákok a legközelebb a 66. percben jártak a gólhoz, amikor Samson Baidoo jobb sarokba tartó lövését Bellingham a gólvonal előtt, vetődve rúgta ki bravúros mozdulattal.

Gólig azonban a második félidőben is csak a Real Madrid jutott: a 84. percben Gonzalo García labdát szerzett, megindult a salzburgi kapu felé, majd pimasz mozdulattal, a jobb sarokba emelt. 0–3

Magabiztos győzelmével a Real Madrid – a papírformának megfelelően – csoportelsőként jutott tovább a csoportjából, és a nyolcaddöntőben majd a Juventusszal találkozik. A madridiak mögött másodikként továbbjutott az Al-Hilal is, amely Szalem al-Davszari és Marcos Leonardo találataival 2–0-ra legyőzte a mexikói Pachucát, amely a Salzburghoz hasonlóan búcsúzott a klubvilágbajnokságtól. A szaúdiak a legjobb tizenhat között a Manchester Cityvel csaphatnak össze.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

Red Bull Salzburg (osztrák)–Real Madrid (spanyol) 0–3 (Vinícius Jr. 40., Fe. Valverde 40+3., Gonzalo 84.)

Al-Hilal (szaúdi)–Pachuca (mexikói) 2–0 (Al-Davszari 22., M. Leonardo 90+5.)

A H-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Real Madrid 3 2 1 – 7–2 +5 7 2. Al-Hilal 3 1 2 – 3–1 +2 5 3. Salzburg 3 1 1 1 2–4 –2 4 4. Pachuca 3 – – 3 2–7 –5 0

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Június 28., Philadelphia, Lincoln Financial Field

18.00: Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil)

Június 28., Charlotte, Bank of America Stadion

22.00: Benfica (portugál)–Chelsea (angol)

Június 29., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai)

Június 29., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

22.00: Flamengo (brazil)–Bayern München (német)

Június 30., Charlotte, Bank of America Stadion

21.00: Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil)

Július 1., Orlando, Camping World Stadion

Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi)

Július 1., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

Július 2., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

3.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)