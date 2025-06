Csoportelsőséget ért a Benficának a történelmi Bayern-verés

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

SL Benfica (portugál)–Bayern München (német) 1–0 (1–0)

Charlotte, Bank of America Stadion, 35 000 néző. Vezette: Letexier (francia)

Benfica: Trubin – Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Dahl – Renato Sanches (A. Bajrami, 78.), L. Barreiro – Di María (Joao Rego, 78.), Prestianni (Kökcü, 55.), Schjelderup (Aktürkoglu, 55.) – Pavlidisz (Tiago Gouveia, 87.). Vezetőedző: Bruno Lage

Bayern München: Neuer – Boey (Laimer, 62.), Upamecano (Tah, 58.), Stanisic, R. Guerreiro – Joao Palhinha (Kimmich, a szünetben), Pavlovic – L. Sané, Bischof (Kane, a szünetben), Gnabry (Olise, a szünetben) – Th. Müller. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: Schjelderup (13.)

A Benfica úgy vágott neki az összecsapásnak, hogy még sosem győzte le tétmérkőzésen aktuális ellenfelét (három döntetlen és tíz vereség volt a mérleg), és ha most megtöri sorozatát, a csoportot is megnyeri. A portugálok agilisan is kezdtek, Ángel Di María lövését bravúrral kellett védenie Manuel Neuernek, aki négy perc múlva már nem tudott hárítani. Az argentin világbajnok indítása után Fredrik Aursnes centerezett, Andreas Schjelderup pedig 12 méterről a jobb alsóba lőtt. A Bayern München nem találta a ritmust az első félidőben, és Neuer hibája után majdnem tovább nőtt a hátrány. Persze elöl sem brillíroztak a társak, akiknek 45 perc alatt nem sikerült eltalálniuk az ellenfél kapuját.

Egészen máshogy jött ki a második játékrészre a bajor csapat – a szünetben Harry Kane, Michael Olise és Joshua Kimmich is beállt –, és öt perc alatt sikerült több veszélyt okozni, mint a meccs első felében, azonban Leroy Sané ziccerben Anatolij Trubinba lőtte a labdát. Folyamatosan nőtt a németek nyomása, akiknek közben hátul is figyelni kellett, és Neuer meg is tette, védte Kerem Aktürkoglu lövését. Pár percre rá úgy tűnt, csak megszületik az egyenlítő gól, azonban Kimmich hiába lőtt szépen a bal alsóba, a lesen álló Kane zavarta a kapust.

A folytatásban is jöttek a müncheni helyzetek, egyszer Konrad Laimer találta el a kapufát, majd Aleksandar Pavlovic próbálkozását védte az ukrán kapus. Aztán ismét Sané lábában maradt a gól, előbb a kapu fölé vágta a labdát, nem sokkal később pedig újfent ziccerben hibázott – Trubin, a meccs embere bal kézzel belenyúlt a lövésébe. Még az utolsó pillanatokban is volt sansza a Bayernnek egyenlíteni, Kane viszont rosszul találta el fejjel a labdát.

Történelmi sikert aratott a Benfica, ezzel pedig megnyerte a csoportot, és készülhet a nyolcaddöntőre, amelyben – hacsak valami nagy csoda nem történik – a Chelsea lesz az ellenfele. A bajorok sem jártak feltétlenül rosszul, ugyanis a Flamengóval mérkőznek majd meg a legjobb 16 között. 1–0

A csoport másik mérkőzésén

Auckland City (új-zélandi)–Boca Juniors (argentin) 1–1 (Ch. Gray 52., ill. Garrow 26. – öngól) – félbeszakadt 45 percre, később ér véget