Megvannak a kalapok, ezeket a csapatokat kaphatja a Veszprém a klubvilágbajnokságon

R. D. P.R. D. P.
2025.08.10. 13:41
Tavaly így ünnepeltek a veszprémiek (Fotó: MTI)
One Veszprém HC férfi kézilabda-klubvilágbajnokság IHF
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) vasárnap, másfél nappal a sorsolás előtt nyilvánosságra hozta a férfi klubvilágbajnokság kalapbeosztását. A tornának magyar érdekeltje is van, a One Veszprém címvédőként indulhat.

A férfi kézilabda-klubvilágbajnokság 18. kiadását 2025. szeptember 26. és október 2. között rendezik meg Egyiptomban, a sportág kiemelt klubszintű versenyeként. A kilenc résztvevő csapat mérkőzéseinek a 2021-es férfi világbajnokságról is ismert New Capital Sports Hall ad otthont.

A mezőny már kialakult: címvédőként tér vissza a Veszprém, valamint Bajnokok Ligája-győztesként a Magdeburg, amely 2021 és 2023 között sorozatban háromszor hódította el a trófeát. Afrikát a 2025-ös Szuperkupa-győztes Al-Ahli képviseli, a házigazda Zamalek pedig automatikus induló.

Ázsiából a története első részvételére készülő Sardzsa érkezik, amely egygólos győzelemmel nyerte meg az ázsiai klubbajnokságot. Dél- és Közép-Amerikát a brazil Handebol Taubaté képviseli, miután megnyerte a kontinentális döntőt a Pinheiros ellen. Észak-Amerikából és a Karib-térségből a tavaly debütáló California Eagles kvalifikált, Óceániából pedig a 12. alkalommal induló Sydney Uni érkezik.

Szabadkártyával jutott a mezőnybe a rekordbajnok Barca, amely nyolcadik egymást követő és összességében 11. szereplésére készül. A katalán klub eddig öt arany- és két ezüstérmet szerzett a sorozatban.
A csoportok sorsolását augusztus 11-én, hétfőn, közép-európai idő szerint 17.45-től tartják a kairói stadionban, a férfi ifjúsági világbajnokság helyszínén. A kilenc csapat három hármas csoportba kerül, azonos kontinensről érkezők nem kerülhetnek egy trióba. A csoportelsők és a legjobb második jutnak az elődöntőbe, a többiek helyosztókon folytatják.

FÉRFI KÉZILABDA KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
KALAPBEOSZTÁS
1. kalap: Al-Ahli (egyiptomi), Sardzsa (arab emírségekbeli), Zamalek (egyiptomi)
2. kalap: Veszprém, Magdeburg (német), Barca (spanyol)
3. kalap: Sydney Uni (ausztrál), Handebol Taubaté (brazil), California Eagles (amerikai)

