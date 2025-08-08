Szombati sportműsor: fontos selejtezőt játszik a kosár- és a röplabda-válogatott

AUGUSZTUS 9., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

HORVÁT 1. HNL

2. FORDULÓ

21.00: NK Osijek–Rijeka

SKÓT BAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

18.45: Rangers–Dundee FC (Tv: Match4)

SZERB SZUPERLIGA

4. FORDULÓ

20.00: Crvena zvezda–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

3. FORDULÓ

20.30: DAC–Ruzomberok – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

16.00: Stoke City–Derby County (Tv: Match4)

18.30: Sheffield United–Bristol City (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

13.00: Dynamo Dresden–Magdeburg (Tv: Arena4)

20.30: Kaiserslautern–Schalke 04 (Tv: Arena4)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: AC Milan–Leeds United (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

12.00: terepfutás, Golden Trail World Series (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

13.15: német túraautó-bajnokság (DTM), Nürburgring, 1. futam (Tv: Match4)

21.00: NASCAR Xfinity Series, Watkins Glen (Tv: Match4)

DARTS

PDC World Series, Wollongong

11.00: negyedddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Sport1)

GOLF

PGA Tour, FedEx-kupa-rájátszás

19.30: St. Jude Championship, Memphis, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

8.30: országos bajnokság, Szolnok

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

12.50: lengyel körverseny, 6. szakasz, Bukowina Resort–Bukowina Tatrzanska, 147.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

16.45: Arctic Race of Norway, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

Férfi világbajnoki előselejtező, B-csoport, 2. forduló

18.00: Magyarország–Észak-Macedónia, Szolnok (Tv: M4 Sport+)

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 4. játéknap

18.00: Magyarország–Törökország, Nyíregyháza

SPORT

Világjátékok, Csengtu

STRANDRÖPLABDA

8.30: országos bajnokság, döntő, 1. nap, Budapest Garden

SZNÚKER

Szaúdi Masters

18.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

Benne 2. forduló: Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög)

TRIATLON

12.45: PTO Tour, London (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergő, Olasz Gergő, Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Vb-előselejtezőt vív a férfi kosárlabda-válogatott

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti sportkrónika. Nemzeti Sport-jegyzet

8.40: Bikfalvi Tamás műsorszerkesztőnket hívjuk, aki megálmodta a szombat reggeli Kezdőkör formációt

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel labdarúgásról beszélgetünk

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Interjú Pisont Istvánnal

16.00: Újratöltve: MTK–Újpest fúzió

17.00: Közvetítés az MTK–DVTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő. Közben kapcsolunk a Magyarország–Törökország férfi röplabda Eb-selejtezőre és a Magyarország–Észak-Macedónia férfi kosárlabda vb-előselejtezőre

20.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla

22.00: Napi értékelő interjúk

22.30: Sportvilág