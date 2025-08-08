Sportrádió

Szombati sportműsor: fontos selejtezőt játszik a kosár- és a röplabda-válogatott

I. SZ.I. SZ.
2025.08.08. 22:48
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Férfi kosárlabda- és röplabda-válogatottunk is fontos mérkőzést játszik szombaton, előbbi világbajnoki előselejtezőn csap össze Észak-Macedóniával Szolnokon, míg utóbbi Európa-bajnoki selejtezőt vív Törökországgal Nyíregyházán. Cincinnatiben Marozsán Fábiánra Sztefanosz Cicipasz vár a 32 között. Az NB I-ben két meccset rendeznek.

AUGUSZTUS 9., SZOMBAT

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
3. FORDULÓ
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Nyíregyháza Spartacus–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

HORVÁT 1. HNL
2. FORDULÓ
21.00: NK Osijek–Rijeka

SKÓT BAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
18.45: Rangers–Dundee FC (Tv: Match4)

SZERB SZUPERLIGA
4. FORDULÓ
20.00: Crvena zvezda–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
3. FORDULÓ
20.30: DAC–Ruzomberok – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
16.00: Stoke City–Derby County (Tv: Match4)
18.30: Sheffield United–Bristol City (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
13.00: Dynamo Dresden–Magdeburg (Tv: Arena4)
20.30: Kaiserslautern–Schalke 04 (Tv: Arena4)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: AC Milan–Leeds United (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
12.00: terepfutás, Golden Trail World Series (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT
13.15: német túraautó-bajnokság (DTM), Nürburgring, 1. futam (Tv: Match4)
21.00: NASCAR Xfinity Series, Watkins Glen (Tv: Match4)

DARTS
PDC World Series, Wollongong
11.00: negyedddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Sport1)

GOLF
PGA Tour, FedEx-kupa-rájátszás
19.30: St. Jude Championship, Memphis, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU
8.30: országos bajnokság, Szolnok

KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
12.50: lengyel körverseny, 6. szakasz, Bukowina Resort–Bukowina Tatrzanska, 147.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
16.45: Arctic Race of Norway, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA
Férfi világbajnoki előselejtező, B-csoport, 2. forduló
18.00: Magyarország–Észak-Macedónia, Szolnok (Tv: M4 Sport+)

RÖPLABDA
Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 4. játéknap
18.00: Magyarország–Törökország, Nyíregyháza 

SPORT
Világjátékok, Csengtu

STRANDRÖPLABDA
8.30: országos bajnokság, döntő, 1. nap, Budapest Garden

SZNÚKER
Szaúdi Masters
18.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ 
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
Benne 2. forduló: Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög)

TRIATLON
12.45: PTO Tour, London (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergő, Olasz Gergő, Szalai Kristóf 
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Vb-előselejtezőt vív a férfi kosárlabda-válogatott
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti sportkrónika. Nemzeti Sport-jegyzet
8.40: Bikfalvi Tamás műsorszerkesztőnket hívjuk, aki megálmodta a szombat reggeli Kezdőkör formációt
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba, akivel labdarúgásról beszélgetünk

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Interjú Pisont Istvánnal
16.00: Újratöltve: MTK–Újpest fúzió
17.00: Közvetítés az MTK–DVTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő. Közben kapcsolunk a Magyarország–Törökország férfi röplabda Eb-selejtezőre és a Magyarország–Észak-Macedónia férfi kosárlabda vb-előselejtezőre
20.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla
22.00: Napi értékelő interjúk

22.30: Sportvilág

 

