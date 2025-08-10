Világjátékok: ezüstérmes a búvárúszó Törőcsik Zsófia

A Nemzeti Versenysport Szövetség közösségi oldala szerint az nOxygen Apnea Club sportolója az uszony nélküli számban végzett a második helyen a nem olimpiai sportágak seregszemléjén.

A Világjátékok honlapja szerint Törőcsik 212.5 métert teljesített egy levegővétellel. A győztes lengyel Julia Malgorzata Kozerska 222.5 méterrel új világcsúcsot ért el.

„Nem igazán tudtam, hogy mire számíthatok, mert még egy-két nappal ezelőtt is beteg voltam, sőt egy kicsit talán még most is, de úgy néz ki, hogy jól sikerült, szóval magamat is megleptem ezzel az eredménnyel” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán a magyar versenyző.

Hangsúlyozta: kilenc métert javított az eddigi egyéni csúcsán, ami elképesztő és hihetetlen számára.

Törőcsik Zsófia (Fotó: AFP)

Törőcsik felidézte, hogy mindössze két és fél évvel ezelőtt ismerkedett meg a sportággal, előtte triatlonozott, ami nagyon jól megalapozta azt, hogy a szabadtüdős búvárkodásban remek eredményeket ért el a közelmúltban.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két ezüst- és egy bronzérem.