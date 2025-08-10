Világjátékok: világcsúccsal aranyérmes az uszonyosúszó Kiss Nándor

A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint a Mátrai Erőmű Búvárklub sportolója a saját világrekordját javította meg, amit idén március 28-án szintén Csengtuban ért el. Akkor 2:54.64, most pedig 2:52.68 perc alatt teljesítette a távot.

Mozsár Alex ezúttal bronzérmet nyert 400 méteren, Blaszák Lilla országos csúccsal ezüstérmes lett a 200 méteres felszíni úszásban, ahogyan Szabó Szebasztián is a férfi 100 méteres uszonyos versenyszámban.

Blaszák Lilla az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy mivel a szélső pályán úszott, csak a mellette lévő két-három embert látta. Érezte, hogy elöl van, de nem sejtette, hogy mennyire, hiszen a kvalifikációs időeredmények alapján a harmadiktól a hetedik helyig bárhol végezhetett volna.

„Óriási egyéni csúcsot úsztam, nagyon örülök neki. Ez egyben új országos rekord is, amin nagyon meglepődtem. Terveim szerint ez az utolsó versenyem, és úgy érzem, hogy megkoronáztam a karrieremet. Sokan mondják, hogy az ezüstérem az első vesztesé, de egyáltalán nem így érzem. Úgy érzem, hogy én megnyertem az ezüstöt, és nagyon boldog vagyok vele” – magyarázta a Bácsvíz Kecskeméti Vízmű SC sportolója, aki 1:28.42 perc alatt ért célba.

BLASZÁK LILLA ÉS SZABÓ SZEBASZTIÁN ÉRTÉKELÉSE

Blaszák versenyszámában, 200 méteres felszíni úszásban Suba Sára negyedik lett, férfi 100 méteres uszonyosúszásban Cséplő Kelen hatodikként ért célba, a női 4x100 méteres felszíni váltó pedig a negyedik helyet szerezte meg.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, négy ezüst- és három bronzérem.