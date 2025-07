A Benfica tizedszer hódította el a Portugál Szuperkupát

Előzetesen a portugál bajnokság 2024–2025-ös idényét megnyerő és a Portugál Kupában is diadalmaskodó Sporting tűnt valamivel esélyesebbnek, még ha mindkét csapatnál nagy változások is voltak a nyár folyamán a játékoskeretekben. A zöld-fehérek pedig az előzetes várakozásokat a pályán is bizonyították, Pedro Goncalves már az ötödik percben bevette Anatolij Trubin kapuját, de a gólt les miatt nem adták meg.

A Sporting hiába volt aktívabb és veszélyesebb, lehetőségeivel a Benfica sáfárkodott jobban, ugyanis az 50. percben Vangelosz Pavlidisz csapata első kaput eltaláló lövéséből gólt szerzett, mellyel a Benfica meg is nyerte a Portugál Szuperkupát – története során tizedszer. A Benfica ezzel megelőzte az örökranglistán a Sportingot, ugyanakkor a Porto már 24-szer diadalmaskodott a sorozatban.

PORTUGÁL SZUPERKUPA

Sporting–Benfica 0–1 (Pavlidisz 50.)