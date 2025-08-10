Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Világjátékok: nincs megállás – Tóth Alexa bronzérmes

Vágólapra másolva!
2025.08.10. 12:15
Címkék
Tóth Alexa Ju-jitsu Világjátékok
Tóth Alexa a ju-jitsu sportág ne-waza kategóriájában bronzérmet nyert a kínai Csengtuban zajló világjátékok vasárnapi versenynapján.

 

A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint Tóth a női 57 kilogrammos súlycsoportban a csoportküzdelmek során a svéd Astrid Scholintól kikapott, az egyesült arab emírségekbeli Samsa Almerit viszont legyőzte. Az elődöntőben a kanadai Felicia Marceau-val szemben alulmaradt, majd a bronzmérkőzésen nyert a mongol Mongoljin Ganbaatar ellen.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy arany-, két ezüst- és két bronzérem.

 

Tóth Alexa Ju-jitsu Világjátékok
Legfrissebb hírek

Világjátékok: Spéth Norbert bronzérmes muaythaiban

Egyéb egyéni
23 perce

Világjátékok: ismét ezüstérmes a maratoni kajakos Kiszli Vanda

Egyéb egyéni
1 órája

Világjátékok: világcsúccsal aranyérmes az uszonyosúszó Kiss Nándor

Egyéb egyéni
2 órája

Világjátékok: aranyérmes az uszonyosúszó Senánszky Petra

Egyéb egyéni
2 órája

Világjátékok: ezüstérmes a búvárúszó Törőcsik Zsófia

Egyéb egyéni
4 órája

Világjátékok: bronzérmes a tájfutó Bujdosó Zoltán

Egyéb egyéni
4 órája

Világjátékok: Bujdosó és Máramarosi is hatodik lett a tájfutók középtávú versenyében

Egyéb egyéni
2025.08.08. 10:44

Senánszky Petra és Korisánszky Dávid viszi a magyar zászlót a Világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.08.07. 11:30
Ezek is érdekelhetik