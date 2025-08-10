Világjátékok: nincs megállás – Tóth Alexa bronzérmes

A nem olimpiai sportágak seregszemléjének honlapja szerint Tóth a női 57 kilogrammos súlycsoportban a csoportküzdelmek során a svéd Astrid Scholintól kikapott, az egyesült arab emírségekbeli Samsa Almerit viszont legyőzte. Az elődöntőben a kanadai Felicia Marceau-val szemben alulmaradt, majd a bronzmérkőzésen nyert a mongol Mongoljin Ganbaatar ellen.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy arany-, két ezüst- és két bronzérem.