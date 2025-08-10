Sportrádió

A világhírű énekes megkapta a 17-es mezszámot a Premier League kiesőjétől

2025.08.10. 12:48
Ed Sheeran akkor is népszerűsíti az Ipswich Townt, ha a csapat már nem a Premier League-ben szerepel (Fotó: Getty Images)
labdarúgás Ipswich Town Ed Sheeran Championship
A világhírű angol énekes, zenész és szövegíró, Ed Sheeran ismét megkapta a 17-es mezszámot az Ipswich Townnál – számolt be róla a másodosztályú labdarúgócsapat honlapja.

A négyszeres Grammy-díjas, 34 éves művész már korábban is kerettag volt, de az előző idényben, amikor az Ipswich a Premier League-ben játszott, az élvonal szabályai miatt nem regisztrálhatták, a csapat kiesését követően viszont újfent az övé lett a 17-es szám.

Ezzel a gesztussal kívánta viszonozni a klub, hogy az énekes-zenész az Ipswich ősszurkolójának számít, 1.4 százalékos arányban résztulajdonos, és 2021-től a fő mezszponzora is az együttesnek.

Ed Sheeran a jelen egyik legsikeresebb előadója, akinek stúdióalbumaiból több tízmillió példány kelt el világszerte. 2017 végén a Brit Birodalom Királyi Rendjével tüntették ki zenei és jótékonysági szolgálataiért.

Az angol futball másodvonalában szereplő Ipswich múltbéli legnagyobb sikereként 1962-ben megnyerte a nemzeti bajnokságot, 1978-ban első lett az FA-kupában, 1981-ben pedig az UEFA-kupában diadalmaskodott.

 

