Nemzeti Sportrádió

LA 2028: országúton, a hegyi és a BMX szakágban remél kvótát a Magyar Kerékpáros-szövetség

2026.10.08. 15:23
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Valter Attiláéktól (pirosban) Los Angelesre is kvótát remél a szövetség (Fotó: Getty Images)
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Magyar Olimpiai Bizottság MKSZ MOB Magyar Kerékpáros-szövetség
Három szakágban, országúton, hegyikerékpárban és BMX-ben remél kvótát a Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) a 2028-as Los Angeles-i olimpiára – derül ki a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) közleményéből, amelyet a szervezettel való szakmai konzultációt követően tett közzé.

A MOB honlapjának csütörtöki beszámolója szerint az MKSZ júliusban felállt új vezetését – Ésik Róbert elnökkel az élen – Fábián László főtitkár fogadta, s egyúttal jelezte: fontos a szoros együttműködés, a párbeszéd, hiszen félúton járunk a Los Angeles-i olimpia felé, és más multisporteseményeken is rendszeres a magyar kerékpáros érdekeltség.

Elhangzott, hogy a MOB korábban már megkapta az olimpiai felkészülés szakmai programját, ami kis mértékben még menet közben változhat. A sportág jelen lesz a dakari nyári ifjúsági olimpián, a jövő évi nyári, lignanói Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, az isztambuli Európa-játékok programjáról azonban lekerült.

Az MKSZ kitért rá, hogy a pályasport és a BMX esetében nemzetközi szintű létesítményre lenne szükségük, illetve főképp országúton olyan nemzetközi versenyek szervezését tűzték ki célul, amelyeken olimpiai kvalifikációs pontokat lehetne szerezni. A felek megbeszéléseket folytattak az Aktív Magyarország-programokban érintett eseményekről is.

 

Magyar Olimpiai Bizottság MKSZ MOB Magyar Kerékpáros-szövetség
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