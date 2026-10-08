LA 2028: országúton, a hegyi és a BMX szakágban remél kvótát a Magyar Kerékpáros-szövetség

A MOB honlapjának csütörtöki beszámolója szerint az MKSZ júliusban felállt új vezetését – Ésik Róbert elnökkel az élen – Fábián László főtitkár fogadta, s egyúttal jelezte: fontos a szoros együttműködés, a párbeszéd, hiszen félúton járunk a Los Angeles-i olimpia felé, és más multisporteseményeken is rendszeres a magyar kerékpáros érdekeltség.

Elhangzott, hogy a MOB korábban már megkapta az olimpiai felkészülés szakmai programját, ami kis mértékben még menet közben változhat. A sportág jelen lesz a dakari nyári ifjúsági olimpián, a jövő évi nyári, lignanói Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, az isztambuli Európa-játékok programjáról azonban lekerült.

Az MKSZ kitért rá, hogy a pályasport és a BMX esetében nemzetközi szintű létesítményre lenne szükségük, illetve főképp országúton olyan nemzetközi versenyek szervezését tűzték ki célul, amelyeken olimpiai kvalifikációs pontokat lehetne szerezni. A felek megbeszéléseket folytattak az Aktív Magyarország-programokban érintett eseményekről is.