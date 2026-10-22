Emlékoszlopot állítanak a magyar olimpiai bajnokok tiszteletére

Amint a MOB honlapján olvasható: az első magyar olimpiai aranyérem megszületésének 130. évfordulóján ezzel is tisztelegni kívánnak az aranyérmesek előtt. Az emlékoszlopokat azokon a településeken állítják fel, ahol a bajnokok születtek.

Az oszlopjellegű alkotás az olimpiai fáklya formáját idézi, amelyen a Magyar Olimpiai Bizottság emblémája mellett az olimpiai bajnok neve, szülővárosa és sportága olvasható majd. Ha egy településnek több olimpiai bajnok szülöttje van, abban akkor az emlékoszlopon mindegyik bajnok neve rajta lesz.

Az első oszlopot a múlt hónapban a Magyar Olimpiai Bizottság székháza előtt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kampuszán avatták fel. A tervek szerint a jövőben havonta egy emlékoszlop felállítására kerülne sor. Az első önkormányzatokkal megkezdődtek az előkészületek.