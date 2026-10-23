Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: sérülés miatt elhagyta a válogatottat Petrus Mirtill

L. M.L. M.
2026.10.23. 19:26
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Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem hív be másik játékost Petrus Mirtill helyére (Fotó: Szabó Miklós)
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női kézilabda DVSC Skyline MKSZ magyar női kézilabda-válogatott Petrus Mirtill
A DVSC Skyline és a Magyar Kézilabda-szövetség is beszámolt arról, hogy a válogatott balszélsőjének, Petrus Mirtillnek kiújult a lábfejsérülése, így nem utazik a válogatottal Franciaországba.

Kiújult a lábfejsérülése Petrus Mirtillnek, így nem tart a válogatottal Franciaországba a DVSC Skyline balszélsője – jelentette be a Magyar Kézilabda-szövetség és a DVSC Skyline. A játékosnak a lábfeje még a Debrecen Esztergom elleni találkozóján sérült meg. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a helyettesítésére pedig már nem hív be másik játékost, így a magyar válogatott 17 játékossal és egy balszélsővel, Hársfalvi Júliával utazik Strasbourg-ba. A franciák elleni második felkészülési mérkőzést vasárnap, délután három órakor rendezik.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni második felkészülési mérkőzésre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC)

A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 29–29 (15–13)
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

női kézilabda DVSC Skyline MKSZ magyar női kézilabda-válogatott Petrus Mirtill
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