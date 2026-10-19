Férfi kézi: kihirdette első válogatott keretét Sótonyi László

„A célom nem egyszerűen a válogatott megfiatalítása, hanem egy hosszú távon versenyképes, egységes, nemzetközi szinten is eredményes magyar nemzeti csapat felépítése. Ennek része a generációváltás tudatos előkészítése. A fiatal játékosoknak fokozatosan lehetőséget kell kapniuk a felnőttválogatottban, miközben a tapasztalt, nemzetközi rutinnal rendelkező játékosoknak meghatározó szerepük van a csapat stabilitásának és fejlődésének biztosításában. Az elmúlt években a juniorválogatottal világbajnoki ezüstérmet, majd történelmi Európa-bajnoki címet szereztünk. Ezek az eredmények nemcsak egy tehetséges generációról szólnak, hanem olyan szakmai munkáról és csapatműködésről is, amelyre a felnőttválogatott építése során támaszkodni szeretnék. A mostani keretben ezért helyet kapnak olyan fiatal játékosok is, akik ezekben a sikerekben meghatározó szerepet játszottak. Nem a koruk vagy a korábbi közös munka miatt kerültek be, hanem azért, mert teljesítményük és fejlődési lehetőségeik alapján alkalmasnak tartom őket arra, hogy megkezdjék a beilleszkedést a felnőtt nemzetközi mezőnybe. A keret kialakításánál nem kizárólag az aktuális klubteljesítményt vettem figyelembe. Fontos szempont volt a játékosok fejlődési potenciálja, taktikai érettsége, fizikális adottságai, mentalitása, emberi tulajdonságai, és az is, hogyan tudnak illeszkedni abba a csapatjátékba, amelyet képviselni szeretnénk. (...) A keret természetesen nyitott. A mostani meghívás vagy kimaradás senki számára nem jelent végleges döntést” – írta döntéséről blogbejegyzésében Sótonyi László.



Sótonyi első keretébe három újonc került be: Gáncs-Pető Máté, Karai Miklós és Mészáros Máté.



A magyar válogatott kerete az Eb-selejtezőkre

Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország), Nagy Benedek (Atlético Valladolid – Spanyolország)

Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Tóth Levente (MOL Tatabánya KC)

Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)

Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lukács Péter (OTP Bank-PICK Szeged)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Krakovszki Bence (ETO University HT



Férfi Európa-bajnoki selejtezők, 4. csoport

1. forduló:

November 4., szerda

20:00, Tórshavn: Feröer–Koszovó

November 5., csütörtök

18:00, Tatabánya: Magyarország–Montenegró

2. forduló:

November 8., vasárnap:

17:15, Ferizaj: Koszovó–Magyarország

18:00, Podgorica: Montenegró–Feröer

A magyar válogatott programja a további fordulókban:

2027. március 10./11.: Feröer–Magyarország

2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer

2027. május 5.: Montenegró–Magyarország

2027. május 9.: Magyarország–Koszovó