Vuelta: jelentősen lerövidítették a vasárnapi szakaszt

A szervezők közlése szerint a várható 40 fok feletti hőmérséklet miatt a Palma del Rio és Córdoba közötti, 15 órakor rajtoló etapon nem az eredetileg kiírt 189.7 kilométert, hanem 110.2-őt teljesítenek a résztvevők. Hétfőn szünnap következik.

A viadal magyar indulója, Valter Attila jelenleg az 53. helyen áll összetettben.

A Vuelta jövő vasárnap zárul Granadában.