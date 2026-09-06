Nemzeti Sportrádió

Vuelta: jelentősen lerövidítették a vasárnapi szakaszt

2026.09.06. 10:17
Rövidebb lesz a vasárnapi szakasz (Fotó: AFP)
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A hőség miatt jelentősen lerövidítették a vasárnapi 15. szakaszt a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen.

 

A szervezők közlése szerint a várható 40 fok feletti hőmérséklet miatt a Palma del Rio és Córdoba közötti, 15 órakor rajtoló etapon nem az eredetileg kiírt 189.7 kilométert, hanem 110.2-őt teljesítenek a résztvevők. Hétfőn szünnap következik.

A viadal magyar indulója, Valter Attila jelenleg az 53. helyen áll összetettben.

A Vuelta jövő vasárnap zárul Granadában.

 

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