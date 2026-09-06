Vuelta: jelentősen lerövidítették a vasárnapi szakaszt

A hőség miatt jelentősen lerövidítették a vasárnapi 15. szakaszt a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen.
A szervezők közlése szerint a várható 40 fok feletti hőmérséklet miatt a Palma del Rio és Córdoba közötti, 15 órakor rajtoló etapon nem az eredetileg kiírt 189.7 kilométert, hanem 110.2-őt teljesítenek a résztvevők. Hétfőn szünnap következik.
A viadal magyar indulója, Valter Attila jelenleg az 53. helyen áll összetettben.
A Vuelta jövő vasárnap zárul Granadában.
Legfrissebb hírek
Vuelta a Espana: Wout van Aert diadalmaskodott a hőségben
Kerékpár
2026.09.04. 19:28
Vuelta: szlovén szenzáció a Calar Altón
Kerékpár
2026.09.03. 18:41
Kerékpár: Tadej Pogacar már az otthonában lábadozik – KÉP
Kerékpár
2026.09.03. 10:43
Vuelta: nagyszerű előkészítés után újabb Brennan-diadal
Kerékpár
2026.09.02. 18:02
Tronchon mindenkit meglepett Elchében
Kerékpár
2026.09.01. 21:05
A világ egyik legrangosabb kerékpárversenyén indul az MBH
Kerékpár
2026.09.01. 20:44