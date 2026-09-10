Antonelli újabb lépést tehet a vb-cím felé? Madridban borulhat a papírforma

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFRISSEBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Kármentésből diadalmenet

Andrea Kimi Antonelli alighanem pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta Monzában: a Mercedes olasz versenyzője a 19. rajthelyről indulva nyerte meg a hazai futamát, miközben az első sorból induló és favoritnak tartott George Russellt is maga mögé utasította. Az olasz nemcsak a mezőnyön küzdötte át magát, hanem a csapattársával is ádáz csatát vívott több felvonásban, és végül felülkerekedett a párharcban.

Antonelli már 66 ponttal vezet az egyéni bajnoki összetettben, és immár hét győzelemnél jár tizenhárom nagydíj alatt. A pilóta ráadásul úgy növelte hét ponttal az előnyét a nyári szünet óta, hogy Zandvoortban saját bevallása szerint sem volt a legjobb formában, míg Monzában büntetés sújtotta, egyszersmind nehezítette meg a dolgát. Russell szintlépése így érdemben nem igazán változtatott a bajnoki küzdelem képén, sőt, a brit talán most először jelentette ki ennyire egyértelműen, hogy már nem is igazán gondol a felzárkózásra.

Russellt korábban több probléma is hátráltatta, miközben végig azt hangoztatta, hogy ha összeszedi magát, visszaveheti az irányítást. Az elmúlt nagydíjakon azonban hiába nyújtott jobb teljesítményt, a hátránya csak tovább nőtt, Monzában pedig hiába rajtolt az első sorból, Antonelli mögött ért célba. Az Olasz Nagydíj így óriási kihasználatlan lehetőség maradt neki, amit követően úgy fogalmazott, már hétvégéről hétvégére halad, és egyszerűen megpróbálja a lehető legtöbbet kihozni minden futamból, és élvezni a versenyzést.

Antonelli azonban továbbra sem veszi magára a favorit szerepét: hangsúlyozta, a szezon során már többször is megmutatkozott, milyen gyorsan változhatnak az erőviszonyok, és fordulhat a szerencse. A számok ugyanakkor kétségtelenül mellette szólnak: jelen állás szerint tíz fordulóval a vége előtt közel három futamgyőzelemnyi az előnye, miközben a közvetlen riválisok közül immár Russell sem beszél arról, hogy reális esélyt látna a fordításra.

A McLaren visszatér a győztesek útjára?

A McLaren két egymást követő versenyhétvégén, Hollandiában, majd Magyarországon is domináns győzelmet aratott, és Monza előtt az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy egy eltérő karakterisztikájú pályán is képes-e megismételni az erős formáját. Noha a McLaren ezúttal nem volt harcban a sikerért, a dobogós helyezések elérhetőnek tűntek neki, és arra lehet számítani, hogy a papíron jobban fekvő Madringen fenyegetést jelenthet a Mercedes számára.

Múlt hétvégén ráadásul Oscar Piastri is remek formát mutatott: Monte-Carlo óta először volt gyorsabb Lando Norrisnál egy körön, és noha a rajtbüntetése miatt újra hátrányba került, a futamon végig tartotta a lépést az élmezőnnyel, és a hajrában a márkatársával is kemény csatát vívott a negyedik helyért. Ha a McLaren ezúttal két autóval tud harcba szállni, az még tovább növelhetné az esélyeit arra, hogy visszatérjen a győztesek útjára.

Ráadásul kisebb aerodinamikai fejlesztéseket is pályára visz a minél jobb szereplés érdekében, viszont az Olaszországban debütáló H-szárnyat ezúttal nem használja. A forgó hátsó szárnyat ugyanis kifejezetten a monzai pálya karakterisztikájához fejlesztette, mivel a hosszú egyenesekben a végsebesség és a légellenállás csökkentése kulcsfontosságú volt.

A Madring ezzel szemben sokkal változatosabb kihívást jelent: a hosszú egyenesek mellett technikás szakaszok, kemény féktávok és nagy leszorítóerőt igénylő kanyarok is várják a mezőnyt, így a McLaren szerint nincs szükség a Monzára optimalizált H-szárnyra. Az istálló tehát nem ugyanazt a csomagot hozza vissza, amellyel múlt hétvégén próbáltak alkalmazkodni a pályához, hanem kisebb, az új nyomvonal jellegéhez igazított fejlesztésekkel támad.

A McLaren újra harcba szállhat a győzelemért? (Fotó: AFP)

Hadjar újabb hétvégét hagy ki

Liam Lawsont tavaly két nagydíj után fokozta vissza a Red Bull, míg most sorozatban már a harmadik versenyhétvégéjére készül a „vörös bikákkal”, miután a nyári szünetben csuklósérülést szenvedő Isack Hadjar továbbra sem tud visszatérni a volán mögé. Az új-zélandi versenyző a zandvoorti pontszerzés után Monzában pontzónán kívül maradt, de a rajtrácsbüntetése miatt eleve hátrányból indult.

A Lawsont helyettesítő Cunoda Juki ugyanakkor tizedikként ért célba, aminek köszönhetően a Racing Bulls kettős pontszerzést könyvelhetett el, hiszen Arvid Lindblad nyolcadik lett. Igaz, ez egyelőre még nem tekinthető véglegesnek: az Audi fellebbezni készül a sportfelügyelők döntése ellen, miután szerintük Cunodának büntetést kellett volna kapnia az újraindítás előtti incidens miatt. A japán ugyanis eredetileg rossz rajtkocka felé tartott, majd korrigált, ami miatt új felvezető körre volt szükség, de a versenybírók végül nem szabtak ki büntetést. Ha az Audi sikerrel jár, Cunoda elveszítheti a tizedik helyét, és ezzel együtt a pontját is.

A japán versenyző teljesítménye azonban az esetleges fellebbezéstől függetlenül újabb muníciót adhat a jövőjével kapcsolatos találgatásoknak: több csapat érdeklődését is felkeltette, és egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy akár állandó versenyzőként is helyet kaphat a jövő évi rajtrácson. Az értesülések szerint a Haas nyújthat lehetőséget a számára, miután Esteban Ocon helye továbbra sem biztosított az amerikaiaknál, igaz, több versenyző is pályázik a 2027-es ülésre, így Cunodának újabb erős hétvégére lenne szüksége.

Érdekellentétek a Ferrarinál?

A Ferrari nemcsak egyszerűen leszerepelt a tifosi előtt, két versenyzője csatározása pont a hazai nagydíján csúcsosodott ki, kidomborítva a csapatnál évek óta fennálló szervezeti problémákat. Lewis Hamilton és Charles Leclerc már a rajtnál egymásnak feszült, a britnek nem maradt hely a monacói mellett, aminek következtében a kavicságyat is elcsípte, és a tizedik helyről volt kénytelen megkezdeni a visszakapaszkodást. Leclerc ráadásul a következő körben saját hibából kiesett, így a Ferrari hazai versenye már az első körökben megpecsételődött.

Hamilton a futam után nemcsak a rajtnál történteket kifogásolta, hanem azt is, hogy a Scuderiának szerinte egyértelműbb szabályokra lenne szüksége a versenyzők kezelését illetően. A brit a korábbi Mercedes-időszakára utalva úgy fogalmazott, ott voltak előre lefektetett szabályok, a Ferrarinál viszont jelenleg nincsenek. A monzai incidens ráadásul nem volt előzmény nélküli. Már Zandvoortban is kialakult egy komolyabb feszültség a két Ferrari között, amikor Hamilton hosszabb ideig Leclerc mögött ragadt. Az istálló többször is arra kérte a monacóit, hogy álljon ki kerékcserére, miközben az eltérő taktikán lévő csapattársa mögötte haladt, azonban a pilóta nem követte azonnal az utasítást. A történtek után Hamilton úgy érezte, hogy értékes időt veszített, és akár a dobogós helyezésébe is kerülhetett a helyzet.

Leclerc később igyekezett árnyalni a képet, és azt hangsúlyozta, hogy nem kapott olyan világos rádiós utasítást, amely szerint el kellett volna engednie a csapattársat. A pilóta Monza után ismét elővette a Hollandiában történteket, amikor Hamilton a csapatsorrend hiányát és a megfelelő szabályok szükségességét kifogásolta. A monacói arra utalt, hogy az elmúlt időszakban már többször felmerült az a narratíva, miszerint ő hátráltatja Hamiltont, miközben szerinte a helyzet ennél jóval összetettebb.

A zandvoorti eseményeket például nem úgy élte meg, hogy szándékosan feltartotta volna a britet, hanem úgy, hogy a stratégiai döntéseket a csapatnak kellett volna megfelelően kezelnie, és ő a maga versenyét próbálta optimalizálni. Monzában pedig már egyikük sem tudott visszalépni: a rajtnál kialakult csata mindkettőjük számára rosszul sült el, Hamilton versenye megsínylette a kicsúszást, Leclerc pedig később kiesett.

A Ferrari döntésképtelensége mindkét versenyzőt kellemetlen helyzetbe hozta (Fotó: AFP)

Hamilton azonban elég világosan fogalmazott, amikor a bajnoki esélyeiről kérdezték. Kiemelte, hogy nem Frédéric Vasseur tehető felelőssé a jelenlegi helyzet miatt, szerinte a probléma mélyebben, a Ferrari egész döntési és vezetési struktúrájában gyökerezik. Úgy érezte, a csapatnak már korábban egyértelműen ki kellett volna jelölnie, hogy mögé áll a bajnoki harcban, mostanra azonban túl sok pontot veszített ahhoz, hogy valós esélyről lehessen beszélni.

Monza után 76 pontos hátrányban van Antonellihez képest, miközben már csak tíz futam van hátra. Hamilton szerint a Ferrari már hetekkel ezelőtt eldönthette volna, hogy az ő bajnoki esélyeit helyezi előtérbe. Bár maga Vasseur is elismerte, hogy egy ponton szükség lehet csapatsorrend állítására, ám az időzítést teljesen másképp látja: szerinte Monza előtt még korai lett volna meghozni ezt az ítéletet, most viszont eljött az ideje annak, hogy átbeszéljék a helyzetet.

A számok ugyanakkor inkább Hamilton érvelését támasztják alá: a brit és Leclerc között Ausztria után már 46 pont volt a különbség, miközben Hamilton akkor még jóval közelebb állt Antonellihez is. Ha a Ferrari ekkor úgy dönt, hogy a brit bajnoki esélyeit helyezi előtérbe, és ennek megfelelően kezdi optimalizálni a versenyeit, jó eséllyel most másképp festene a két Ferrari-pilóta közötti különbség, és talán a hétszeres bajnok sem lenne 76 pontra az éllovastól.

Ezt persze lehetetlen pontosan számszerűsíteni, de éppen ezért beszédes, hogy Vasseur csak most látja elérkezettnek az időt a csapatsorrend megvitatására, miközben Hamilton szerint már korábban meg kellett volna hozni ezt a döntést, mostanra pedig el is késtek vele. A monzai incidens így könnyen lehet egy hosszabb belső konfliktus újabb fejezete, amelynek hátterében nem pusztán egy rosszul sikerült első kör, hanem a Ferrari elhúzódó döntésképtelensége is ott van

MI VÁRHATÓ A SPANYOL NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a bajnokság: a 14. állomás Madring, ahol az 56. Spanyol Nagydíjat rendezik meg. A madridi a hatodik pálya, amely otthont ad Spanyol GP-nek, Pedralbes, Jarama, Montjuïc, Jerez és Barcelona-Catalunya után ezúttal egy teljesen új helyszínen méri össze a tudását a mezőny.

Az 5416 méter hosszú nyomvonal 22 kanyart (tíz balost és tizenkét jobbost) foglal magába, miközben részben közutakon, részben épített szakaszokon vezet, és a várakozások szerint óriási kihívás elé állítja a versenyzőket. A gyors részeket technikásabb szakaszok és kemény féktávok követik, ráadásul a falak több helyen is nagyon közel vannak az ideális ívhez, így a legkisebb hiba is könnyen megbosszulhatja magát. Max Verstappen a pálya karaktere kapcsán Dzsidda egyes részeihez hasonlította a Madringet, kiemelve a gyors kanyarokat és a falak közelségét.

A Madring a legkisebb hibát is megbosszulhatja a falak közelsége miatt (Fotó: AFP)

A Madring nehézségéből már az F3-as teszt is ízelítőt adott: a kétnapos teszten összesen tizenkilenc alkalommal kellett lengetni a piros zászlót. A legtöbb áldozatot a 7-es kanyar szedte, három versenyzőt is megtréfált. A 17-es, illetve az 5-ös és 6-os kanyarban két-két incidens történt, miközben a 3-as, a 10-es, a 11-es és a 14-es kanyar egy-egy pilótát fogott meg. Az F1-es mezőny előtt tehát adott a feladat: minél hamarabb meg kell találni a határt, anélkül, hogy valaki átlépné.

Az esetleges megszakítások ugyanis valamennyi csapat és versenyző szempontjából elég kedvezőtlenek lennének, hiszen rendkívül fel fog értékelődni a pályán töltött idő a tréningek folyamán. A kényszerszünetek, vagy éppen valódi/virtuális biztonsági szakaszok emellett a vasárnapi taktikát is alapjaiban határozhatják meg. Már az elmúlt két nagydíj is megmutatta, hogy nem feltétlenül kell hosszú ideig várni a piros zászlóra: Zandvoortban és Monzában is lendült a piros zászló az első körökben, ez a tendencia könnyen folytatódhat most hétvégén is.

A Ferrari ugyanakkor némi tapasztalati előnnyel kezdheti a hétvégét: júliusban filmforgatási nap keretein belül Leclerc és Hamilton már vezetett a pályán. Bár a csapat összesen 200 kilométert teljesíthetett, miközben az autón bemutatógumik dolgoztak, a Scuderia első kézből származó tapasztalattal érkezik az első versenyhétvégére.

Az új pálya nemcsak a mezőnynek, hanem a gumiknak is komoly erőpróbát jelent. Az egyik legkülönlegesebb része ugyanis a 12-es kanyar, a La Monumental, amely méltón tükrözi a nevét: 547 méterével a Formula–1 leghosszabb kanyarja, ráadásul 24 százalékos dőléssel rendelkezik. A Pirelli adatai szerint itt éri a legnagyobb függőleges terhelés az abroncsokat az egész szezonban. Az új aszfalt szintén érdekes kérdéseket tartogathat. A sima burkolat kezdetben alacsonyabb tapadást biztosíthat, így a pálya állapota körről körre, és edzésről edzésre is sokat változhat, ahogy egyre jobban gumizódik az ideális ív.

A Madring ráadásul az energiamenedzsment szempontjából is komoly feladat elé állíthatja a mezőnyt. A pálya az idei autók számára a szezon egyik legenergiaigényesebb helyszíne lehet, miközben a hosszú egyenesek mellett számos rövidebb, gyors szakasz is található a nyomvonalon. Így nemcsak az jelenthet kihívást, hogy mennyi energiát használ fel egy kocsi az egyenesekben, hanem az is, hogyan gazdálkodik vele a különböző karakterisztikájú szakaszok között.

Különösen érdekes lehet, hogy az új aszfalton és a kevés pályaadat miatt mely kanyarokat tudják valóban teljes gázzal teljesíteni, hiszen ez az energiamenedzsmentet is alapjaiban befolyásolhatja. A hétvége ebből a szempontból is fontos tesztje lehet annak, hogy a 2026-os autók közül melyik tudja a leghatékonyabban kihasználni a rendelkezésére álló energiát, és hogy a Ferrarinak sikerült-e előrelépnie ezen a területen a Monzában bevezetett erőforrásával.

A hivatalos gumibeszállító a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket bocsátja a versenyzők rendelkezésére. Ez megegyezik a Circuit de Catalunyán is használt gumiválasztékkal, és ezek az abroncsok voltak elérhetők Kínában, Belgiumban és Hollandiában is. A hétvége ráadásul várhatóan meleg lesz: péntekre 29, szombatra 30–31, vasárnapra pedig ismét 29–31 Celsius-fok körüli maximumot jeleznek előre, ami a gumihőmérséklet és a túlmelegedés szempontjából is komoly tényező lehet.

A pálya másik jellegzetessége a jelentős szintkülönbség: a legmagasabb pontja a 7-es kanyarnál található, mintegy 700 méterrel a tengerszint felett. A 6-os kanyartól kezdődő szakasz 8 százalékos emelkedőn vezet felfelé, miközben 10 métert emelkedik a pálya. A legalacsonyabb pont a 2-es kanyarnál található, amely 26 méterrel fekszik a 7-es kanyar szintje alatt.

Az előzések szempontjából elsősorban a hosszabb egyeneseket követő féktávok jöhetnek szóba, ugyanakkor a pálya karaktere miatt a pozícióharcok könnyen komoly kockázattal járhatnak. A La Monumental után következő 13-as kanyar például egyértelmű előzési pont lehet, de a pálya több gyors szakasza után is kemény fékezés vár a versenyzőkre. Egy rosszul időzített manőver vagy kisebb hiba ugyanakkor a fal közelsége miatt könnyen nagy árat követelhet.

Ami a történelmi múltat illeti, a Spanyol Nagydíjak történetében Michael Schumacher és Hamilton karöltve vezeti az örökranglistát hat-hat győzelemmel. Az aktív versenyzők közül még Verstappen, Fernando Alonso, valamint Oscar Piastri ünnepelhetett sikert, a holland négyszer, a spanyol kétszer, míg az ausztrál egyszer.

Ami a jelenlegi formát illeti, papíron a Mercedes jelenti az etalont, és Antonelli múlt hétvégi diadalmenete után házon belül is egyértelmű, ki számít a favoritnak. A Madring ugyanakkor teljesen más jellegű pálya, így korántsem biztos, hogy ugyanaz az erősorrend rajzolódik ki. Az első számú kihívó szerepét újra a McLaren öltheti magára, amelyik bizonyított a nagyobb leszorítóerőt igénylő Zandvoortban és a Hungaroringen is, és arra lehet számítani, hogy újra versenyképesebb lesz.

Nem szabad leírni a Ferrarit és a Red Bullt sem: előbbi Spanyolországban az idén már nyert, és a gumiterhelés szempontjából a Madring Silverstone-hoz és Spa-Francorchampshoz is hasonló kihívást jelenthet, míg utóbbi az idén már többször mutatott meglepően erős formát akár egy rosszul alakult nyitó nap után is. A teljesen új pálya, az új aszfalt, a várható hőség és az energiamenedzsment sajátosságai miatt azonban az első edzésig kell várni arra, hogy egyáltalán kezdetleges kép rajzolódjon ki arról, melyik csapat találja meg leggyorsabban a Madring kulcsát, de a helyzet könnyen változhat edzésről edzésre, és napról napra is.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 267 2. George Russell 201 3. Lewis Hamilton 191 4. Lando Norris 171 5. Charles Leclerc 155 6. Max Verstappen 127 7. Oscar Piastri 106 8. Isack Hadjar 71 9. Liam Lawson 51 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 29 12. Franco Colapinto 21 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Nico Hülkenberg 6 16. Carlos Sainz 6 17. Alexander Albon 5 18. Esteban Ocon 3 19. Fernando Alonso 3 20. Cunoda Juki 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 468 2. Ferrari 346 3. McLaren-Mercedes 277 4. Red Bull-Ford 204 5. Racing Bulls-Ford 75 6. Alpine-Mercedes 62 7. Haas-Ferrari 21 8. Audi 16 9. Williams-Mercedes 11 10. Aston Martin-Honda 3 11. Cadillac-Ferrari 0