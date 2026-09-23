„Pénzhajhász lennék? Nem tagadhatom...” – Szaúd-Arábiába igazolásáról vallott Tijjani Reijnders

„Hogy pénzhajhász lennék? Ezt nem tagadhatom...” – mondta őszintén a NOS holland közszolgálati csatornának adott interjújában Tijjani Reijnders, aki négy év alatt nagyjából 100 millió eurót (nagyjából 36.3 milliárd forintot) kereshet majd Szaúd-Arábiában új csapatánál.

A középpályás ugyanakkor nem kizárólag az anyagiak miatt hagyta el a Manchester Cityt: szavai szerint ugyanis nem a számára megfelelő szerepkörben játszott Pep Guardiolánál, mivel a dinamikus, a támadásokhoz és a védekezéshez is értő 8-asnak tartja magát, a Citynél viszont egyre gyakrabban 10-esként számítottak rá.

„A felkészülés alatt azt vettem észre, hogy ismét ebbe az irányba megyünk, és elgondolkodtam azon, akarom-e még egy idényen keresztül ugyanezt. Az őszinte válaszom az volt, hogy inkább nem. Tovább akartam lépni, majd a klubtól azt a visszajelzést kaptam, hogy megtehetem” – fogalmazott.

Reijnders iránt egyébként az Atlético Madrid és a Juventus is érdeklődött, ám egyikük sem tudta teljesíteni a Manchester City pénzügyi feltételeit. Az Al-Kvadszija viszont gond nélkül kifizette a mintegy 61 millió eurós árat, Brendan Rodgers vezetőedző pedig meggyőzte arról, hogy a szaúdi kitérő nem feltétlenül jelenti európai karrierje végét.

„Sokan úgy gondolják, hogy egy ilyen döntéssel véget ér egy elit futballista pályafutása, és én is ezt éreztem először. Rodgers viszont azt mondta, három-négy évig itt is élvezhetem a futballt, aztán visszatérhetek Európába. Ez az én célom is” – bizakodott a holland középpályás.

Reijnders a pénz szerepéről is beszélt az interjúban: „Bárki lehet erkölcscsősz, de szerintem erre mindenki igent mondott volna. A karrierem után én már nem szeretnék dolgozni. A City után sem kellett volna, de most a következő generációt is megfelelő helyzetbe hozhatom. Ha ezzel a döntéssel az unokáim is jól élhetnek, miért ne tenném meg?”

A korábbi City-játékos úgy véli, hogy a szaúdi bajnokság most már szakmailag is komoly szintet képvisel: „Nem igaz, hogy minden meccsen 65 százalékon játszhatok. A szaúdi bajnokságot még az Eredivisie-nél (holland élvonal – a szerk.) is erősebbnek tartom. Aki ítéletet akar mondani róla, előbb nézzen meg egy meccset.”

Reijnders végül elmondta, a holland válogatott új szövetségi kapitánya, Xavi Hernández is támogatja a döntésében: „Az első egyeztetés után rögtön kedvet kaptam ahhoz, hogy pályára lépjek. Az új időszakot új ötletek és újfajta megközelítés jellemzi, és szerintem ez a csapatnak is jót tesz majd” – zárta gondolatait.