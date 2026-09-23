Nemzeti Sportrádió

Faluvégi Dorottya a padlóról felállva várja a norvégok elleni rangadót

2026.09.23. 10:28
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női kézilabda Faluvégi Dorotta női kézilabda válogatott
Egy súlyos sérülés mindig törést jelent egy sportoló karrierjében, Faluvégi Dorottya azonban képes volt a maga javára fordítani a nehéz időszakot. A jobbszélső ma már a CSM București színeiben kápráztatja el a román szurkolókat, miközben gőzerővel készül a válogatott következő nagy feladatára.
Kézilabda
19 órája

Golovin Vlagyimir: Mindenkitől a maximum kell a norvégok ellen

A szövetségi kapitány szerint az északi válogatott azért erős, mert az ellenfelétől függetlenül minden hibát kihasznál.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT
13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Dánia–Románia
HELYOSZTÓ, VASÁRNAP
13.15: a 3. helyért (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: döntő (Tv: M4 Sport)

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)
Irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)
Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Mol Esztergom)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

 

női kézilabda Faluvégi Dorotta női kézilabda válogatott
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