Nemzeti Sportrádió

Lévai Zoltán: A topon érzem magam

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.09.23. 09:56
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Lévai Zoltán (a dogogó tetején) simán nyert a poreci Valamar-kupán (Fotó: Magyar Birkózók Szövetsége)
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Lévai Zoltán BHSE birkózás
A hétvégi, poreci Valamar-kupán szerzett aranyéremmel hangolt az október végén Asztanában kezdődő birkózó-világbajnokságra a kötöttfogású 82 kilogrammos Lévai Zoltán.

NAGYSZERŰEN SZEREPELT a horvátországi Porecben a 77 kilósok között világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán: ezúttal eggyel feljebb, 82 kilogrammban nyert, úgy, hogy riválisai egyetlen pontot sem tudtak végrehajtani rajta. A kötöttfogású sportoló a finn Vikke Tarkkiót (6:0), az amerikai Jesse Portert (8:0) és a világbajnoki bronzérmes Karlo Kodricot (7:0) is magabiztosan győzte le.

„Végre sikerült elérnem azt, amiér minden versenyre utazom: aranyérmet szereztem – nyilatkozta a BHSE 30 éves sportolója. – Nyár óta kisebb sérüléssel bajlódtam, ezért most kissé másképp edzettem, mint ahogyan szoktam, a birkózás háttérbe szorult, s noha még mindig nincs tökéletes állapotban a térdem, a versenyen ebből már nem sokat éreztem. Nemigen hátráltatott semmi, ezt kihasználva felszabadultan birkózhattam, ennek eredménye a győzelem.”     

Lévainak alapvetően jól kezdődött az éve, ezüstérmes lett a zágrábi UWW-rangsorversenyen, majd áprilisban a dobogó harmadik fokára állt fel a tiranai Európa-bajnokságon. 

„Úgy vélem, az elvárásnak eddig megfeleltem, megkoronázná az évet, ha az asztanai világbajnokságon is alkotnék valamit” – tette hozzá.

A terve az volt, hogy olimpiai súlycsoportban, 77 kilogrammban szerepeljen a vb-n, ebben azonban hátráltatta a júliusi, Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékverseny előtt két héttel elszenvedett térdsérülése.

„A budapesti viadal válogatónak számított, sajnos a térdem miatt nem tudtam folytatni a versenyt, és lecsúsztam a címeres mezről, ezért maradt a nyolcvankét kiló. Augusztus végén Lengyelországban sem volt még az igazi, elővigyázatosságból ott is visszaléptem.”     

Lévai a kötöttfogású válogatottal ott maradt a poreci viadalt követő nemzetközi edzőtáborban, szombaton érkezik haza a csapat.

„A derekammal mindig küzdök, így harminc fölött azért olykor már jobban fáj. De a lényeg, hogy tudom, miként kell ezzel együtt edzenem, és amire fontos lesz, addigra megjavul. Ettől eltekintve remekül mennek a tréningek, örömmel veszem azt is, hogy egyre jobban tudom kamatoztatni az évek során megszerzett rutint, szóval a topon érzem magam.”     

Nagy erőt ad neki a tény, hogy idén megszületett a második gyermeke, Lujza immár négy hónapos. Hogy mire lesz képes az október 24-én kezdődő vb-n, nagy kérdés, az biztos, mindent megtesz az éremszerzésért.

„Egyelőre azt sem látom pontosan, mennyire lesz erős a mezőny. A Los Angeles-i kvalifikáció közeledik, a nem olimpiai súlycsoportos birkózók egyre jobban tesztelgetik, merre mozdulhatnának. A normál súlyom megegyezik a nyolcvankét kilóval, általában nem jó, ha valaki fogyasztás nélkül versenyez, de én megpróbálom ennek az előnyeit kihasználni, ami a kondícióban rejlik. A hátrány, hogy erősebbekkel kerülök szembe, de találkoztam már kemény birkózókkal, ilyenkor sokat számít, ha valaki mentálisan rendben van, és szerencsére rám ez jellemző. Úgyhogy készen állok, már nagyon várom.” 

 

 

Lévai Zoltán BHSE birkózás
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