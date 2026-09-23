Nemzeti Sportrádió

Adam Vinatieri az Alpokban döntött rekordot – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.09.23. 09:25
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Adam Vinatieri közel 3500 méter magasan is betalált a póznák közé (Fotó: X/New England Patriots)
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rekord NFL Adam Vinatieri
Adam Vinatieri az Alpokban 3454 méter magasságban értékesített egy mezőnygólt, amivel új rekordot állított fel.

A Hírességek Csarnokába is beválasztott rúgó karrierje során tíz idényt töltött a New England Patriotsnál, míg 14-et az Indianapolis Coltsnál. A két állomásán összesen négyszer nyert Super Bowlt és több mint 2600 pontot szerzett.

Vinatieri kedden svájci Alpokban 3454 méter magasan értékesített egy rúgást, ezzel mostmár az ő nevéhez fűződik a legmagasabban értékesített mezőnygól világrekordja.

„A hó egyszerűen hozzátartozik a Patriotsnál töltött időmhöz – mondta Vinatieri, aki pályafutása során számos rúgást értékesített havas körülmények között, többek között a 2001-es szezon AFC-bajnoki döntőjében a Raiders ellen. – De 3454 méterről mezőnygólt rúgni teljesen más, mint bármi, amit eddig csináltam. Minden lélegzetvételnél érzed a magasságot, más a pulzusod, más a ritmusod, és senki sem tudja előre megmondani, hogy ez hogyan fogja befolyásolni a rúgást, mert még senki sem csinálta ezt korábban. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen körülmények között sikerült megdöntenünk a rekordot.”

 

rekord NFL Adam Vinatieri
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