Nemzeti Sportrádió

Megvan, mikor pótolják a Győr–Fradit a férfi kézi NB I-ben

2026.09.23. 09:20
null
A Magvassy Mihály Sportcsarnok (Fotó: Audi Aréna Győr/Facebook)
Címkék
férfi kézilabda NB I ETO University Handball FTC férfi kézilabda
Vasárnap pótolják az ETO University HT és a Ferencvárosi TC mérkőzését, ami szeptember 11-én szakadt félbe a férfi kézilabda NB I-ben.

A győriek közösségi oldalának szerdai híradása szerint a két klub egyeztetése alapján a találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik.

A mérkőzés szeptember 11-én 26 percnyi játékot követően, 17–12-es hazai vezetésnél a pálya alkalmatlansága miatt szakadt félbe, mert elkezdett beázni a Magvassy Mihály Sportcsarnok.

férfi kézilabda NB I ETO University Handball FTC férfi kézilabda
Legfrissebb hírek

A Szeged tíz góllal nyert a Balatonfüred ellen a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.09.20. 20:06

Harmadik meccsüket is elbukták a Budai Farkasok; ikszelt a Gyöngyössel a Szigetszentmiklós

Kézilabda
2026.09.19. 19:50

Bodó Richárd: Ez volt a legnehezebb meccs számomra

Kézilabda
2026.09.13. 21:50

A Tatabánya parázs meccsen legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I-ben!

Kézilabda
2026.09.13. 19:51

Férfi kézi NB I: Balatonfüreden nyert a Gyöngyös

Kézilabda
2026.09.12. 20:13

Férfi kézi NB I: újrajátszás lesz a Győr–Fradi esetében; 20 góllal legyőzte a Dabast a Veszprém

Kézilabda
2026.09.11. 19:40

Bartha Csaba: A Veszprém a jubileumi évben szeretne minden fronton mindent megnyerni

Kézilabda
2026.09.07. 20:24

Gyöngyösi győzelemmel kezdte az idényt a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.09.06. 20:25