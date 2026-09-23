Megvan, mikor pótolják a Győr–Fradit a férfi kézi NB I-ben

A győriek közösségi oldalának szerdai híradása szerint a két klub egyeztetése alapján a találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik.

A mérkőzés szeptember 11-én 26 percnyi játékot követően, 17–12-es hazai vezetésnél a pálya alkalmatlansága miatt szakadt félbe, mert elkezdett beázni a Magvassy Mihály Sportcsarnok.