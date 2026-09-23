Döntött Verstappen csapattársáról a Red Bull – hivatalos

A francia pilóta 2022 óta a Red Bull utánpótlásprogramjának tagja, majd a Formula–3 és a Formula–2 után 2025-ben megkapta első állandó F1-es ülését a Racing Bullsnál. Újoncként rögtön letette a névjegyét, többek között a zandvoorti dobogójával.

Hadjar az idei évre került fel a Red Bullhoz, ahol eddig meggyőző teljesítményt nyújtott. A Monacói Nagydíjon ismét dobogóra állhatott, mielőtt csuklósérülése miatt ki kellett hagynia az elmúlt három futamot.

A szerződéshosszabbítás bejelentése egybeesik a visszatérésével: Hadjar a hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíjon ismét autóba ülhet, miután az előző három futamot csuklósérülés miatt kihagyta.

„Már az első pillanattól éreztem, mekkora ambíció és tehetség van ennél a csapatnál” – mondta Hadjar, aki kiemelte, hogy rengeteget tanult a Milton Keynes-i gárdánál Max Verstappen mellett.

Laurent Mekies csapatfőnök szerint Hadjar gyorsan beilleszkedett, a gyárban és a pályán is rengeteget dolgozott, ezért a szerződéshosszabbítás „könnyű döntés” volt a csapat számára.