Nemzeti Sportrádió

Döntött Verstappen csapattársáról a Red Bull – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.09.23. 09:38
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Isack Hadjar (balra) marad Max Verstappen csapattársa (Fotó: Getty Images)
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Isack Hadjar Red Bull Racing Formula–1 szerződéshosszabbítás
A Formula–1-ben szereplő Red Bull Racing bejelentette, hogy Isack Hadjar 2027-ben is a csapat versenyzője lesz, így továbbra is Max Verstappen csapattársaként folytatja pályafutását.

A francia pilóta 2022 óta a Red Bull utánpótlásprogramjának tagja, majd a Formula–3 és a Formula–2 után 2025-ben megkapta első állandó F1-es ülését a Racing Bullsnál. Újoncként rögtön letette a névjegyét, többek között a zandvoorti dobogójával.

Hadjar az idei évre került fel a Red Bullhoz, ahol eddig meggyőző teljesítményt nyújtott. A Monacói Nagydíjon ismét dobogóra állhatott, mielőtt csuklósérülése miatt ki kellett hagynia az elmúlt három futamot.

A szerződéshosszabbítás bejelentése egybeesik a visszatérésével: Hadjar a hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíjon ismét autóba ülhet, miután az előző három futamot csuklósérülés miatt kihagyta.

„Már az első pillanattól éreztem, mekkora ambíció és tehetség van ennél a csapatnál” – mondta Hadjar, aki kiemelte, hogy rengeteget tanult a Milton Keynes-i gárdánál Max Verstappen mellett.

Laurent Mekies csapatfőnök szerint Hadjar gyorsan beilleszkedett, a gyárban és a pályán is rengeteget dolgozott, ezért a szerződéshosszabbítás „könnyű döntés” volt a csapat számára.

 

Isack Hadjar Red Bull Racing Formula–1 szerződéshosszabbítás
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