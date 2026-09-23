Nemzeti Sportrádió

Maszkos férfiak törtek be Simone Biles otthonába

T. Z.T. Z.
2026.09.23. 08:51
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Simone Biles (Fotó: Getty Images)
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torna Simone Biles lopás
Simone Biles hétszeres olimpiai bajnok tornásznő megdöbbentő történetről számolt be a közösségi médiában: három maszkos férfi tört be chicagói otthonába, majd ellopta a 200 ezer euró (nagyjából 80 millió forint) értékű Porsche GTS-ét.

A legendás amerikai tornász a TikTokon osztotta meg a történteket több mint 5.6 millió követőjével: „Úgy érzem, szükségem van egy új autóra, mert az elmúlt hónapokban, amikor még Chicagóban éltünk, három maszkos férfi betört a házunkba, és ellopta a Porschémat. A GTS-emet vitték el. De ez már egy másik történet. Ha kíváncsiak rá, majd egy másik alkalommal elmesélem” – fejtette ki Biles a videóban.

A betörés pontos időpontja egyelőre nem ismert, ahogyan az sem, hogy a rendőrség őrizetbe vett-e bárkit az ügyben. Biles – aki férjével, az NFL-ben szereplő Indianapolis Colts játékosával, Jonathan Owensszel él együtt – ugyanakkor megerősítette, hogy az ellopott autót később megtalálták a rendőrök.

Biles a történtek kapcsán később viccesen megjegyezte: akár valóságshow-ban is szerepelhetne, hiszen szavai szerint olyan őrültségek történnek vele, hogy a műsor készítőinek gyakorlatilag csak rögzíteniük kellene a mindennapjait.

A 29 éves tornász bevallotta azt is, hogy a betörés szerepet játszott abban, hogy Owensszel együtt egy házőrző dobermannt vásároltak.

 

torna Simone Biles lopás
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