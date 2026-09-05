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NB I: Paks–DVSC 1–2

Vuelta: a bátor Brenner bravúrja Buitrago ellen

J. B. J. B.
2026.09.05. 19:33
Marco Brenner (Fotó: Getty Images)
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Marco Brenner spanyol körverseny Vuelta
A német Marco Brenner győzelmével zárult az országúti kerékpáros Spanyol körverseny egyik legkeményebb szakasza, az összetettben két percre nőtt Enric Mas előnye.

 

Olajfaligetek között kanyargott a Vuelta 14. szakasza Andalúziában. Nehéz nap várt a mezőnyre, a szintkülönbség meghaladta a 4300 métert, ráadásul továbbra is tombolt a hőség. Nagy létszámú szökevénycsoport alakult ki, benne a hegyi pontversenyt vezető Santiago Buitragóval. Az UAE amerikai versenyzője, Kevin Vermaerke indított bátor támadást, hosszú szólózás után egy meredek kisvárosi utcában érte utol őt a német Georg Steinhauser, az EF Education versenyzője később le is hagyta.

Steinhauser az utolsó, egyben legnehezebb emelkedő lábánál társat kapott a francia Guillaume Martin személyében. Közeledtek az üldözők, Mario Aparicio vette át a vezetést, míg a piros trikós Enric Mas csoportja hatperces hátrányban haladt.

Szenvedett Aparicio a meredeken, négy és fél kilométerrel a vége előtt jött Buitrago és le is hagyta, a kolumbiai kerékpárost műanyag palackból locsolta jéghideg vízzel egy néző. Hátul Richard Carapaz indított egy támadást, míg Buitrago mellé felért Marco Brenner, majd hamarosan még két üldöző. Az utolsó kilométeres kapu alatt Buitrago indított támadást, amire Brenner reagált kicsit késve, de felért.

Sőt, a német kerékpárost a kordonok között vitte tovább a lendület, és meg is nyerte a szakaszt. Az esélyesek közül Primoz Roglic szakadt le, Gall így összetettben megelőzte a szlovént, lemaradása 2:06 perc a piros trikós Masszal szemben. Valter Attila a 128. helyen ért célba.

Vasárnap Palma del Río és Córdoba között tekernek a versenyzők, dimbes-dombos terepen.

81. VUELTA A ESPANA
14. szakasz (Jaén–Sierra de la Pandera, 154.5 km): 1. Marco Brenner (német, Tudor) 4:15:09 óra, 2. Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 1 másodperc hátrány, 3. Rodríguez (spanyol, Astana) 11 mp h., …22. Mas (spanyol, Movistar) 4:12 p h., …128. Valter Attila 32:24 p h. 
Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Mas 49:28:12 óra, 2. Gall (osztrák, Decathlon) 2:06 p h., 3. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 2:10 p h., …53. Valter 1:46:27 ó h.
A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Wout van Aert (belga, Visma) 224 pont, 2. Brennan (brit, Visma) 159, 3. Romele (olasz, Astana) 113.
A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Buitrago 69 pont, 2. Van Aert 40, 3. Mas 24.
A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 49:33:56 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 30 mp h., 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 10:41 p h.
A csapatverseny állása: 1. Decathlon 148:45:05 óra, 2. Astana 1:02:02 ó h., 3. Bahrain-Victorious 1:12:12 ó h

 

Marco Brenner spanyol körverseny Vuelta
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