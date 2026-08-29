Óriási dráma: bukott, és feladta a Vueltát Pogacar – videó
ÁRTALMATLAN SZITUÁCIÓNAK TŰNT. Egy széles, jó minőségű úton haladt nagy tempóval a mezőny, 33 kilométer volt hátra a Vuelta nyolcadik szakaszából, amikor egy útszéli kőben hatalmasat esett fejjel előre a piros trikós Tadej Pogacar. Próbált feltápászkodni, de ömlött a vér az arcából, és lehorzsolta a vállát. Kérte ugyan a kerékpárját, de rázta a fejét, jelezte, hogy ebből nem lesz folytatás.
Hiába alapozta meg már az első héten az összetettbeli győzelmét a 3:50 perccel vezető Pogacar, akin kívül más fel sem vehette eddig a piros trikót, ez a baleset teljesen átírja az UAE forgatókönyvét a Vuelta hátralévő részét illetően. A szlovén kerékpárost kórházba szállították, 2023 tavasza után most először adott fel versenyt.
A drámai események ezzel korántsem értek véget, a sprintbefutó felé közelítve hatalmas baleset történt a mezőnyben, kettészakítva azt. Az elöl maradók közül a francia Bryan Coquard bizonyult a legerősebbnek, csupán félkeréknyi távolság döntött a javára Mads Pedersennel szemben.
„Tizenhárom éve vártam erre a sikerre, korábban rengetegszer lettem második. A csapatom nagyszerű munkát végzett, nincs sok jó felvezető emberünk, de a hegyimenőink is besegítettek, hogy megfelelő helyen legyek. Jó pillanatban indultam meg, sokat dolgoztam ezért a győzelemért” – fogalmazott Coquard.
Pogacar kiesése miatt Enric Masra került a piros trikó, aki nem vette fel azt a díjátadón. A Movistar spanyol versenyzője 1:11 perces előnnyel vezet Felix Gall előtt. Valter Attilát a befutó előtti bukás tartotta fel, 27 másodperces hátránnyal ért be, összetettben már a 28. helyre lépett előre.
„Ez olyan bukás volt, amely előfordul ebben a sportban, bíztunk abban, hogy Pogacar tudja folytatni, de a fájdalmai nem tették ezt lehetővé. A szeme környéke és a könyöke is megsérült. Csapat szintjén is nehéz feldolgozni a bukást, Tadejért is versenyezünk” – adott tájékoztatást a célba érést követően Matxin Fernández, az UAE sportigazgatója.
81. VUELTA A ESPANA
8. szakasz (Pucol–Xeraco, 171 km): 1. Bryan Coquard (francia, Cofidis) 3:47:06 óra, 2. Pedersen (dán, Lidl-Trek) azonos idővel, 3. Meeus (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a. i., …58. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 27 másodperc hátrány, …60. Mas (spanyol, Movistar) a. i.
Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Mas 23:24:00 óra, 2. Gall (osztrák, Decathlon) 1:11 perc h., 3. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:33 p h., …28. Valter 31:41 p h.
A gyorsasági pontverseny állása: 1. Wout van Aert (belga, Visma) 124 pont, 2. Brennan (brit, Visma) 67, 3. Pedersen (dán, Lidl-Trek) 58
A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Andreas Leknessund (norvég, Uno-X) 19 pont, 2. Van Aert 16, 3. Mas 14
A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 23:26:16 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 3:48 p h., 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 6:07 p h.
A csapatverseny állása: 1. Decathlon 70:23:41 óra, 2. Visma 19:53 p h., 3. Ineos 25:25 p h.