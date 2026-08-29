Óriási dráma: bukott, és feladta a Vueltát Pogacar – videó

ÁRTALMATLAN SZITUÁCIÓNAK TŰNT. Egy széles, jó minőségű úton haladt nagy tempóval a mezőny, 33 kilométer volt hátra a Vuelta nyolcadik szakaszából, amikor egy útszéli kőben hatalmasat esett fejjel előre a piros trikós Tadej Pogacar. Próbált feltápászkodni, de ömlött a vér az arcából, és lehorzsolta a vállát. Kérte ugyan a kerékpárját, de rázta a fejét, jelezte, hogy ebből nem lesz folytatás.

Todavía no nos lo creemos: ¡Pogacar fuera de La Vuelta! 💔



Así ha sido la caída con la que el mejor ciclista del mundo dice adiós a la ronda española #LaVuelta26 pic.twitter.com/4jCRmBxKOj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 29, 2026

Hiába alapozta meg már az első héten az összetettbeli győzelmét a 3:50 perccel vezető Pogacar, akin kívül más fel sem vehette eddig a piros trikót, ez a baleset teljesen átírja az UAE forgatókönyvét a Vuelta hátralévő részét illetően. A szlovén kerékpárost kórházba szállították, 2023 tavasza után most először adott fel versenyt.

A drámai események ezzel korántsem értek véget, a sprintbefutó felé közelítve hatalmas baleset történt a mezőnyben, kettészakítva azt. Az elöl maradók közül a francia Bryan Coquard bizonyult a legerősebbnek, csupán félkeréknyi távolság döntött a javára Mads Pedersennel szemben.

„Tizenhárom éve vártam erre a sikerre, korábban rengetegszer lettem második. A csapatom nagyszerű munkát végzett, nincs sok jó felvezető emberünk, de a hegyimenőink is besegítettek, hogy megfelelő helyen legyek. Jó pillanatban indultam meg, sokat dolgoztam ezért a győzelemért” – fogalmazott Coquard.

Pogacar kiesése miatt Enric Masra került a piros trikó, aki nem vette fel azt a díjátadón. A Movistar spanyol versenyzője 1:11 perces előnnyel vezet Felix Gall előtt. Valter Attilát a befutó előtti bukás tartotta fel, 27 másodperces hátránnyal ért be, összetettben már a 28. helyre lépett előre.

„Ez olyan bukás volt, amely előfordul ebben a sportban, bíztunk abban, hogy Pogacar tudja folytatni, de a fájdalmai nem tették ezt lehetővé. A szeme környéke és a könyöke is megsérült. Csapat szintjén is nehéz feldolgozni a bukást, Tadejért is versenyezünk” – adott tájékoztatást a célba érést követően Matxin Fernández, az UAE sportigazgatója.