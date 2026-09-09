Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi újabb klubot venne meg Spanyolországban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.09. 13:54
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Lionel Messi (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi tulajdonos spanyol foci
Újabb spanyol futballklubot vesz Lionel Messi – írta a madridi sportnapilap, a Marca.

Az újság úgy tudja, hogy a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok argentin sztár már elvi megállapodásra jutott a másodosztályú csapatot működtető Eldense felvásárlásáról a jelenlegi tulajdonosokkal, s ő fogja birtokolni a részvények száz százalékát.

A klub székhelye Alicante tartományban található, Katalónia közelében, ahol a csatár – aki 2004 és 2021 között az FC Barcelona játékosa volt – a profi futballtól való visszavonulása után kíván élni.

Ha az üzlet létrejön, Messi 2026-ban már a második csapatot vásárolja meg, miután áprilisban bejelentették, hogy ő lett a katalán székhelyű Cornella tulajdonosa.

A 39 éves Messi 2023 óta légióskodik az Egyesült Államokban, az Inter Miami csapatában. Európában a Barca után a Paris Saint-Germain csapatában játszott. A válogatottól az idei, Argentínának ezüstérmet hozó világbajnokságot követően vonult vissza.

 

Lionel Messi tulajdonos spanyol foci
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