Vuelta: szlovén szenzáció a Calar Altón

LÁTTUK MÁR ILYET: egy ifjú szlovén kerékpáros ejtette ámulatba a Vuelta mezőnyét, a húszéves Jakob Omrzel a spanyol körverseny történetének második legfiatalabb szakaszgyőztese – rajta kívül csak honfitársa, Tadej Pogacar volt arra képes, hogy a legfiatalabb kerékpárosként megnyerjen egy szakaszt.

A Bahrain-Victorious versenyzője a Vera és Calar Alto közötti nehéz, hegyi etapon bekerült a nap szökésébe, és a legkeményebb emelkedőn sem fogyott el az ereje, sőt! 12 kilométerrel a vége előtt hagyta maga mögött az utolsó riválist, előnyét növelve, majd szinten tartva szerezte meg profi pályafutása első nemzetközi sikerét. Omrzel nehezen hitte el, fejét két kézzel fogva haladt át a célvonalon…

Az összetettet vezető Enric Mas is kiemelten készült erre a szakaszra, Primoz Roglicot és Felix Gallt lehagyva lépett el. Az üldözői összedolgoztak és megnyomták az utolsó kilométert, azért a spanyol kerékpáros így is növelte fél perccel az előnyét.

81. VUELTA A ESPANA

12. szakasz (Vera–Calar Alto, 166.6 km): 1. Jakob Omrzel (szlovén, Bahrain-Victrorious) 4:29:53 óra, 2. Berrade (spanyol, Kern Pharma) 1:56 perc hátrány, 3. Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 2:13 p h., …6. Mas (spanyol, Movistar) 2:56 p h., …51. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 23:31 p h.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Mas 40:31:51 óra, 2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:45 p h., 3. Gall (osztrák, Decathlon) 2:06 p h., …41. Valter 1:18:15 ó h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. Wout van Aert (belga, Visma) 194 pont, 2. Brennan (brit, Visma) 117, 3. Romele (olasz, Astana) 96.

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Buitrago 52 pont, 2. Van Aert 30, 3. Mas 24.

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 40:36:20 óra, 2. Omrzel 30 másodperc h, 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 11:39 p h.

A csapatverseny állása: 1. Decathlon 121:56:03 óra, 2. Bahrain-Victorious 1:06:11 ó h., 3. Ineos 1:06:31 ó h.