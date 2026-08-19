Új szakmai vezetőket választott a Magyar Kerékpáros-szövetség

A szervezet honlapjának közlése szerint az elnökség a beérkezett pályázatok alapján döntött a két szakág új szakmai irányítójáról. A tájékoztató kitér rá, hogy Cser Gábor több mint 15 éve dolgozik a kerékpársportban edzőként, sportvezetőként és szakmai programok kidolgozójaként. 2016 és 2019 között a terepkerékpáros, 2019 és 2020 között pedig a hegyikerékpáros-válogatott szövetségi kapitánya volt. Az említett szakágakban olyan sportolók szakmai felkészülését segítette, mint Vas Blanka, Dina Márton vagy Buzsáki Virág.

Rózsa Balázs korábbi profi kerékpárversenyző 2014-ben országúti bajnok, 2016-ban pedig a Tour de Hongrie összetett versenyének legjobb magyarja volt. 2024-ben megnyerte az UCI 2.2 besorolású Székely Körverseny első szakaszát, 2025 novembere óta pedig a magyar hegyikerékpáros válogatott szakmai munkájáért felel. Utóbbival kapcsolatos teendőit, valamint az országúti szakág feladatait a hegyikerékpáros válogatott új szakmai vezetőjének kinevezéséig átmenetileg párhuzamosan látja el.