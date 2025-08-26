Nemzeti Sportrádió

Az idény végén megszűnik a Zsankó Petrát foglalkoztató kerékpáros csapat

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.08.26. 16:47
null
Megszűnik Zsankó Petra (balról a harmadik) csapata, a Ceratizit (Fotó: Imago Images)
Címkék
Ceratizit Pro Cycling Zsankó Petra női kerékpár
Névadó szponzorának kiszállása után már csak az idény végéig versenyez a Zsankó Petrát is foglalkoztató női kerékpáros csapat, a Ceratizit-WNT.

Megszűnik a magyar kerékpárost, Zsankó Petrát is foglalkoztató Ceratizit, amely brit amatőr sorként alakult, 2023-ban viszont – már német bejegyzésűként – a tizedik legjobbnak számított a nőknél, a kontinentális alakulatok között pedig az éves rangsor élén zárt. A következő két évre World Tour-licencet kapott a nemzetközi szövetségtől. A csapat honlapja a megszűnésről beszámoló bejegyzésben kiemelte: kerékpárosai az elmúlt 11 szezonban 65 országúti győzelmet arattak, a világelitben 13-szor diadalmaskodtak, nyertek szakaszt a női Tour de France-on is. Emellett pályakerékpárban 16 világbajnoki címet és négy olimpiai érmet szereztek az istálló versenyzői. Utoljára jövő hét szombaton az Egyesült Államokban, a Maryland Classicon szerepelnek.

Május óta ismert volt, hogy a névadó szponzor az évad végén kivonul az egyesület mögül. Claude Sun csapatvezető a weboldalon kiemelte: a jelenlegi gazdasági helyzetben – annak ellenére, hogy mindent megtettek további támogatók bevonása érdekében – a növekvő költségek és a körülmények lehetetlenné tették a folytatást.

A kétszeres magyar időfutambajnok Zsankó Petra ebben az évben tekert a Ceratizit színeiben.

 

Ceratizit Pro Cycling Zsankó Petra női kerékpár
Legfrissebb hírek

Zsankó Petra feladta a női Girót, a pöttöm Gigante nagy győzelmet aratott

Kerékpár
2025.07.09. 16:15

Megmutatta magát a női Girón Zsankó Petra

Kerékpár
2025.07.08. 21:11

Női Giro: Reusseré az időfutam, Zsankó Petra a 81. helyen zárt

Kerékpár
2025.07.06. 17:08

Új magyar csúcsokat hozott a debreceni időfutambajnokság

Kerékpár
2025.06.25. 14:56

Jake Stewart nyerte az újabb hajrát a Dauphinén, Evenepoel elcsúszott

Kerékpár
2025.06.12. 18:21

Kerékpár: kiszáll a névadó szponzor Zsankó Petra csapata mögül az idény végén

Kerékpár
2025.05.13. 15:04

Vas Blanka 53. lett a Párizs–Roubaix-n

Kerékpár
2025.04.12. 18:00

Ez ám a meglepetés! Zsankó Petra is indul a Paris-Roubaix-n

Kerékpár
2025.04.11. 16:49
Ezek is érdekelhetik