Az idény végén megszűnik a Zsankó Petrát foglalkoztató kerékpáros csapat

Megszűnik a magyar kerékpárost, Zsankó Petrát is foglalkoztató Ceratizit, amely brit amatőr sorként alakult, 2023-ban viszont – már német bejegyzésűként – a tizedik legjobbnak számított a nőknél, a kontinentális alakulatok között pedig az éves rangsor élén zárt. A következő két évre World Tour-licencet kapott a nemzetközi szövetségtől. A csapat honlapja a megszűnésről beszámoló bejegyzésben kiemelte: kerékpárosai az elmúlt 11 szezonban 65 országúti győzelmet arattak, a világelitben 13-szor diadalmaskodtak, nyertek szakaszt a női Tour de France-on is. Emellett pályakerékpárban 16 világbajnoki címet és négy olimpiai érmet szereztek az istálló versenyzői. Utoljára jövő hét szombaton az Egyesült Államokban, a Maryland Classicon szerepelnek.

Május óta ismert volt, hogy a névadó szponzor az évad végén kivonul az egyesület mögül. Claude Sun csapatvezető a weboldalon kiemelte: a jelenlegi gazdasági helyzetben – annak ellenére, hogy mindent megtettek további támogatók bevonása érdekében – a növekvő költségek és a körülmények lehetetlenné tették a folytatást.

A kétszeres magyar időfutambajnok Zsankó Petra ebben az évben tekert a Ceratizit színeiben.