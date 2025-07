Vas Blanka újabb szakaszgyőzelemhez segítette Wiebest a női Touron

Kedden a Saumur és Poitiers közötti 130.7 kilométert tekerte le a mezőny, az egyetlen kategorizált, kis emelkedő a céltól harminc kilométerre volt. Előző napi bukása után vállalta a folytatást az összetett egyik nagy esélyese, a holland Demi Vollering. A tavaly sárga trikóban éppen a Vas Blanka győzelmével zárult szakaszon bukó holland kiválóságnak persze eszébe jutott a hétfői esés után az egy évvel ezelőtti eset, amikor elvesztette az összetett első helyét, ám ezúttal megúszta időveszteség nélkül. S ami talán ennél is fontosabb, komoly sérülés és agyrázkódás nélkül – csapata az FDJ többször megvizsgálta Volleringet, még kedd reggel és a bemelegítés után is ellenőrizték, nincs-e agyrázkódása. Nem volt, rajthoz állt, végül a mezőnnyel együtt, a győztessel azonos idővel a 43. helyen ért célba.

Azzal a győztessel, aki a hétfői szakasz után a keddit is megnyerte: az Európa-bajnok Lorena Wiebes sikeréért ezúttal is rengeteget dolgozott a magyar bajnoki trikóban tekerő Vas Blanka, aki néhány kilométerre a céltól szállt ki a mezőny elejéről, végül három és fél perc hátránnyal a 137. helyen ért be.

Ami a szakaszt illeti: fél táv után egy nyitott részen az oldalszél rövid időre befújt ugyan, ám számottevő szakadás nem alakult ki, a mezőny együtt közelített a hajrához, leszámítva a két szökevényt, Franziska Kochot és Ana Magalhaest, akiknek üldözésében a magyar bajnok jelentős szerepet játszott. A befektetett munka eredményeként négy kilométerrel a cél előtt sikerült utolérni a szökést, ahogy egy nappal korábban, az enyhén emelkedő úton rendezett mezőnyhajrában ezúttal is a holland Európa-bajnok diadalmaskodott. Az ismét másodikként beérkező honfitársa, Marianne Vos megőrizte a sárga trikót.

A kilenc szakaszból álló és vasárnapig tartó női Tour de France mezőnyére szerdán a Vas számára ideálisnak tűnő, Chasseneuil-du-Poitou és Guéret közötti 165.8 kilométeres táv megtétele vár, a hajrában három rövid emelkedővel.

NŐI TOUR DE FRANCE

3. SZAKASZ (Saumur-Poitiers, 130.7 km): 1. Lorena Wiebes (holland, SD Worx-Protime) 2:54:11 óra 2. Marianne Vos (holland, Visma-Lease a Bike) azonos idővel 3. Lara Gillespie (ír, UAE-ADQ) a. i. ...137. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 3:23 perc hátrány Az összetett élcsoportja: 1. Vos 11:13:11 óra 2. Wiebes 12 másodperc hátrány 3. Kim Le Court (mauritiusi, AG Insurance-Soudal) azonos idővel ...67. Vas 13:19 perc hátrány