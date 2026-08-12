Molnár Attila csupán 14 századdal maradt le az éremről 400 méteren

14 év után születhetett volna újra magyar érem 400 méteres síkfutásban, a 2012-es helsinki Eb-n Deák-Nagy Marcell 45.52 másodperccel lett ezüstérmes. Mielőtt Molnár Attila feltűnt a színen, ő tartotta az egykörös táv magyar csúcsát, 45.42-vel. Aztán a 2020-as évek elején megérkezett az utódja, aki első magyarként 45 másodpercen belül futott.

Hozzá csatlakozott nem sokkal később Enyingi Patrik is, akivel közösen szerepelhettek szerda este a fináléban. Ez volt az első olyan alkalom az Eb-k történetében, amikor egyszerre két magyar is ilyen magasságokba jutott 400-on. Molnár két évvel ezelőtt, Rómában már járt a mindent eldöntő futamban, akkor a 6. lett, most ennél jóval nagyobb céljai voltak.

Molnár kedd este 44.60-nal mutatkozott be az Alexander Stadionban, de a francia Muhammad Abdallah Kounta és a holland Jonas Phijffers is mutatott meg magából valamit, egész pontosan 44.38-as és 44.63-as egyéni csúcsokat. Az olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok Matthew Hudson-Smith-re csak azért nem mondjuk, hogy megbújt a mezőnyben (44.78), mert a stadion egyik lelátója róla van elnevezve…

A brit nem viccelt, már az első métereken az élre tört, és a többiek bottal ütötték a nyomát. Ami Molnárt illeti, az első háromszázon nem tudta leszakítani magáról Kountát és Phijfferst, a célegyenesben mindkét közvetlen riválisa lendülete kitartott, legjobbunk 14 századdal maradt le a dobogóról, és lett negyedik.

Az egy nappal korábban a továbbjutásért óriásit hajrázó Enyingi az első körben a leggyorsabb volt (44.87), de nagy kérdés volt, mennyit vett ki belőle ez a két erős futás. Ahogyan lapunknak a célba érkezést követően elárulta, sokat, viszont ez sem akadályozta meg abban, hogy a rá jellemző hajrával egy pozíciót javítson a végén, amivel hetedik lett.