Nemzeti Sportrádió

Olimpiai bajnokkal teljes a Tour de Hongrie mezőnye

I. SZ., MTI
2026.03.23. 19:17
Francesco Lamon (Fotó: AFP)
Címkék
pályakerékpár országúti kerékpár Tour de Hongrie
A pályakerékpárban olimpiai, világ- és Európa-bajnok olasz Francesco Lamonnal a soraiban érkezik a Tour de Hongrie országúti kerékpáros-körversenyre a Solme Olmo Arvedi csapata.

A viadal hétfői hírlevele szerint az olasz kontinentális klubbal vált teljessé vált a mezőny, amelyben 19 csapat 114 versenyzője küzd majd a sárga trikóért.

A Solme Olmo Arvedi egy elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozó kerékpárcsapat, mely 2026-ban lépett kontinentális szintre, és idei keretét kizárólag hazai kerékpárosok alkotják. Köztük a legnagyobb név a világ egyik legjobb pályaversenyzőjének számító 32 éves Lamon, aki olimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok üldözéses csapatversenyben. Lamon az elmúlt években ritkán versenyzett országúton, 2026-ban azonban már horvát egynaposokon is indult.

A mezőnyben hét World Team istálló indul, ami egyel több, mint 2025-ben, a 114 fős rajtlistán várhatóan egy tucat magyar versenyző kap majd helyet: a magyar válogatott hatosa mellett a Bahrain Victoriousban biztosan rajthoz áll a Valter Attila és Feldhoffer Bálint egyike. A Campana Imbalaggi előzetes rajtlistán két magyar fiatal, Révész Ádám és Zsembery Boldizsár szerepel. A két magyar bejegyzésű csapat, az MBH Bank CSB Telecom Fort és a Team United Shipping még kérdéses, hány hazai versenyzőt fog indítani a viadalon.

A 47. Tour de Hongrie csapatbemutatója május 12-én lesz Gyulán, a magyar körversenyt május 13. és 17. között rendezik. Az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti.

A 47. Tour de Hongrie csapatai
Bahrain Victorious (bahreini), Lidl-Trek (német), NSN Cycling Team (svájci), Soudal Quick-Step (belga), Team Jayco AlUla (ausztrál), UAE Team Emirates (arab emírségekbeli), XDS Astana Team (kazah), Caja Rural-Seguros RGA (spanyol), Cofidis (francia), MBH Bank CSB Telecom Fort, Modern Adventure Pro Cycling (amerikai), Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team (svájci), Team Flanders-Baloise (belga), Team Polti VisitMalta (olasz), Pauwels Sauzen–Altez Industriebouw (belga), Campana Imbalaggi-Morbiato-Trentino (olasz), Solme Olmo Arvedi (olasz), Team United Shipping, magyar nemzeti válogatott

 

