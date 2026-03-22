Kerékpár: Szlovéniában aratta újabb győzelmét az MBH csapata
Idénybeli harmadik győzelmét aratta vasárnap az MBH Bank CSB Telekom Fort országúti kerékpáros csapata, amikor a szlovéniai Izola környékén rendezett 165.3 km hosszú verseny végén mezőnyhajrá döntött, amit a magyar besorolású csapat 24 éves olasz menője, Nicolo Buratti bírt a legjobban és mindenkit megelőzve, elsőként haladt át a célvonalon.
AZ MBH ezzel idénybeli harmadik győzelmét aratta, először még januárban Lorenzo Nespoli révén a Sardzsah-körversenyen nyert egy etapot, majd egy hete Davide Persico nyerte meg a 109. Popolarissima versenyt Trevisóban.
Az MBH-ban két magyar indult, Makrai Bálint a 96. lett 6:59 perc hátránnyal, Peák Barna nem fejezte be a versenyt.
A versenyen rajthoz állt a Team United Shipping is, a magyar bejegyzésű kontinentális csapat sorában Endrédi Máté végzett a magyarok közül a legjobban, a 20. helyen zárt a főmezőnnyel együtt, Fetter Erik 17 másodperc lemaradással ért célba az 50. helyen, Tóth Márkó a 86., Palumby Zsombor a 106. lett, egyaránt 6:59 hátránnyal.
Legfrissebb hírek
Tom Pidcock nem vacakolt, elsőre megnyerte a Milanó–Torinót
Kerékpár
2026.03.18. 16:24
Valter és a büszkeségünk – Simon Zoltán publicisztikája
Kerékpár
2026.03.17. 00:01
Megszületett az MBH kerékpárcsapatának második idei győzelme
Kerékpár
2026.03.16. 19:21
Vas Blanka remek idénynyitása: 4. lett a Trofeo Bindán
Kerékpár
2026.03.15. 18:57
Hazaért a szökés a Tirreno–Adriatico 5. szakaszán
Kerékpár
2026.03.13. 18:16
A sportkerékpárosok biztonságát is szolgálja az új Kresz
Kerékpár
2026.03.11. 14:49
Ezek is érdekelhetik