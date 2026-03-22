Kerékpár: Szlovéniában aratta újabb győzelmét az MBH csapata

AZ MBH ezzel idénybeli harmadik győzelmét aratta, először még januárban Lorenzo Nespoli révén a Sardzsah-körversenyen nyert egy etapot, majd egy hete Davide Persico nyerte meg a 109. Popolarissima versenyt Trevisóban.

Az MBH-ban két magyar indult, Makrai Bálint a 96. lett 6:59 perc hátránnyal, Peák Barna nem fejezte be a versenyt.

A versenyen rajthoz állt a Team United Shipping is, a magyar bejegyzésű kontinentális csapat sorában Endrédi Máté végzett a magyarok közül a legjobban, a 20. helyen zárt a főmezőnnyel együtt, Fetter Erik 17 másodperc lemaradással ért célba az 50. helyen, Tóth Márkó a 86., Palumby Zsombor a 106. lett, egyaránt 6:59 hátránnyal.