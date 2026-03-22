Kerékpár: Szlovéniában aratta újabb győzelmét az MBH csapata

H. Á.
2026.03.22. 19:35
Buratti (középen) három év után nyert ismét versenyt (Fotó: mbhproteam.com)
kerékpár MBH Bank CSB Telecom Fort Niccoló Buratti
Idénybeli harmadik győzelmét aratta vasárnap az MBH Bank CSB Telekom Fort országúti kerékpáros csapata, amikor a szlovéniai Izola környékén rendezett 165.3 km hosszú verseny végén mezőnyhajrá döntött, amit a magyar besorolású csapat 24 éves olasz menője, Nicolo Buratti bírt a legjobban és mindenkit megelőzve, elsőként haladt át a célvonalon.

AZ MBH ezzel idénybeli harmadik győzelmét aratta, először még januárban Lorenzo Nespoli révén a Sardzsah-körversenyen nyert egy etapot, majd egy hete Davide Persico nyerte meg a 109. Popolarissima versenyt Trevisóban.

Az MBH-ban két magyar indult, Makrai Bálint a 96. lett 6:59 perc hátránnyal, Peák Barna nem fejezte be a versenyt.

A versenyen rajthoz állt a Team United Shipping is, a magyar bejegyzésű kontinentális csapat sorában Endrédi Máté végzett a magyarok közül a legjobban, a 20. helyen zárt a főmezőnnyel együtt, Fetter Erik 17 másodperc lemaradással ért célba az 50. helyen, Tóth Márkó a 86., Palumby Zsombor a 106. lett, egyaránt 6:59 hátránnyal. 

 

Legfrissebb hírek

Tom Pidcock nem vacakolt, elsőre megnyerte a Milanó–Torinót

Kerékpár
2026.03.18. 16:24

A világ legrégebbi kerékpárversenyén indul az MBH Bank csapata

Kerékpár
2026.03.18. 12:09

Valter és a büszkeségünk – Simon Zoltán publicisztikája

Kerékpár
2026.03.17. 00:01

Megszületett az MBH kerékpárcsapatának második idei győzelme

Kerékpár
2026.03.16. 19:21

Vas Blanka remek idénynyitása: 4. lett a Trofeo Bindán

Kerékpár
2026.03.15. 18:57

Hazaért a szökés a Tirreno–Adriatico 5. szakaszán

Kerékpár
2026.03.13. 18:16

Andresen mesés győzelmet aratott, Valter sokat dolgozott csapatáért

Egyéb egyéni
2026.03.11. 17:22

A sportkerékpárosok biztonságát is szolgálja az új Kresz

Kerékpár
2026.03.11. 14:49
Ezek is érdekelhetik