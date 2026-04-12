Vas Blanka szökött a női Roubaix-n, Franziska Koch lesprintelte Marianne Vost

Nagyjából másfél órával az előtt, hogy a férfiak versenye célba ért volna, elrajtolt a női mezőny is, benne Vas Blankával, s a 121 kerékpárosra „csak” 144 kilométer és „mindössze” 20 kockaköves szakasz várt – a korábbiaknál hosszabb, több mint 33 kilométeres távon. A hivatalos rajt után a német Rosa Klöser kezdett öngyilkos akcióba és lógott meg, ám egy percnél nagyobb előnyre nem tudott szert tenni, féltávhoz közeledve vissza is tagozódott a főmezőnybe. Szűk 60 kilométerre a céltól az egyik kockaköves szakasz végéhez közeledve aztán csúnya bukás borzolta a kedélyeket, a mezőny élén haladó Vas Blanka kimaradt belőle. A 24 éves Vas a nap első ötcsillagos, azaz legnehezebb szakasz bejáratánál aztán remekül helyezkedve hirtelen a mezőny élére keveredett, s a Mons-en-Pévele szektorban kialakuló négy fős szökésbe bele is tudott kerülni.

Vas pedig is akármilyen elmenésbe került be 45 kilométerre a céltól: két vismás, a címvédő – nem mellesleg tavalyi Tour de France-győztes – Pauline Ferrand-Prévot, valamint a veterán, ötszörös Fleche-Wallone-győztes Marianne Vos – mindketten korábbi világbajnokok –, valamint a német bajnok Franziska Koch mellett a magyar bajnoki trikót viselő kerékpárosunk szép fokozatosan hagyta faképnél a többieket, előnyük pedig már folyamatosan nőtt. Másfél percnél volt a csúcs, aztán 23 kilométerre a végétől Blanka hirtelen leszakadt a többiekről, és visszacsorgott a mezőnybe...

Miközben az élen maradó trió tartotta a 80-90 másodperces előnyét, a mezőny több darabra szakadt, és az üldözők egyik csoportjában az út szélén haladó Lucinda Brandt nagyot esett egy néző miatt. Az élen Ferrand-Prévot többször leszakadt, de rendre visszakapaszkodott, hogy az édesapját két hete elvesztő csapattársát, Marianne Vost segítse, és óriásit küzdve még kilométerre a céltól is visszajött segíteni – miközben Koch többször is megpróbált meglépni a 38 éves hollandtól. Minden erőfeszítés dacára hárman érkeztek a Velodromba, és Franziska Koch nagyon okos sprinttel maga mögött tartotta Vost, fél kerékpárnyi előnnyel megnyerve a versenyt.

Vas Blanka 2:20 perces hátránnyal a legnagyobb csoporttal együtt a 17. helyen érkezett be a célba.

„Próbáltunk támadni a verseny során mi is, a Visma is, aztán egyszer csak ott voltam a szökésben. Nem volt egyszerű ott maradni, és nem is tudtam. Az első szektorok azért még jól mentek a szökésben, aztán szépen megölt a verseny apránként, a kezeimet, karjaimat, és az egész testemet kicsinálta, egyszerűen nem tudtam ott maradni a többiekkel az élen. A top húszas eredménynek ettől függetlenül nagyon örülök” – mondta Vas Blanka a célba érés után.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

PÁRIZS–ROUBAIX

NŐI VERSENY (Denain–Roubaix, 144 km)

1. Franziska Koch (német, FDJ United) 3:30:16 óra

2. Marianne Vos (holland, Visma-Lease a Bike) azonos idő

3. Pauline Ferrand-Prévot (francia, Visma-Lease a Bike) a. i.

...17. Vas Blanka (Team SD Worx) 2:20 perc hátrány

FÉRFIVERSENY (Compiégne–Roubaix, 258.3 km)

1. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) 5:16:52 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) azonos idő

3. Jasper Stuyven (belga, Soudal Quick-Step) 13 másodperc hátrány