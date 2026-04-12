Párizs–Roubaix: Wout van Aert ellopta Pogacar sporttörténelmi pillanatát

Wout van Aert nyerte meg vasárnap az országúti kerékpárosok Párizs–Roubaix egynapos klasszikus viadalát, miután kétfős sprintben legyőzte a világbajnok Tadej Pogacart a 30 macskaköves szakasszal tarkított 258 kilométer hosszú verseny végén.
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
PÁRIZS–ROUBAIX (Compiégne–Roubaix, 258.3 km)
FÉRFIVERSENY
1. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) 5:16:52 óra
2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) azonos idő
3. Jasper Stuyven (belga, Soudal Quick-Step) 13 másodperc hátrány
KÉSŐBB
NŐI VERSENY (Denain–Roubaix, 144 km)
Vas Blanka is a mezőny tagja.
