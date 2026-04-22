Újra bevetésen a Macarena-szárny – a Ferrari Monzában tesztel

2026.04.22. 10:10
A Ferrari mindent elkövet, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen Miamiba a hosszú szünet után (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Ferrari filmforgatási nap keretén belül viszi pályára a soron következő Miami Nagydíjra szánt fejlesztési csomagját Monzában.

Mint beszámoltunk róla, a Ferrari igyekszik a lehető legjobban kihasználni a két közel-keleti verseny törlése miatt kialakuló áprilisi kényszerszünetet, és amellett, hogy régi autós tesztet tartott, valamint a Pirellinek is dolgozott, szerdán filmforgatási nap keretén belül viszi pályára az átfogó fejlesztési csomaggal felvértezett SF-26-ost Monzában.

2026.03.31. 16:24

Verstappen nélkül tesztel a Red Bull; a Ferrari többször is pályára hajt az F1-es kényszerszünetben

A Scuderia a tervek szerint Mugellóban, Fioranóban és Monzában is gyűjti a kilométereket áprilisban.

 

A maranellói csapat az eredeti tervek szerint Bahreinben vetette volna be az első újításokat, ám a közel-keleti helyzet áthúzta az előzetes számításait. A Scuderia úgy döntött, a szünetet arra használja ki, hogy további elemekkel egészíti ki a fejlesztési csomagot, és már a május eleji Miami Nagydíj előtt teszteli az átalakított autóját. Az SF-26-os olasz értesülések szerint új első szárnyat és a padlólemezt kapott, miközben visszakerült rá a Macarena-szárny, amit legutóbb Sanghajban próbált ki az istálló, de akkor még nem tartott elég megbízhatónak ahhoz, hogy teljes hétvégén használja.

Utóbbi elem tekintetében a záródási idő jelenti az egyik problémát, a szabályok szerint az elemnek négy tizedmásodperc alatt kell nyitott állapotból zártba kerülnie. Az olasz csapat emellett források szerint fogyott  is, és most már a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által meghatározott tömeghatár alatt van.

Noha a filmforgatási nap 200 kilométer megtételét engedélyezi, miközben az autón a Pirelli tesztgumijai vannak, így is rendkívül hasznos lehet a pályán töltött idő. A soron következő két helyszín, Miami és Kanada ugyanis sprinthétvégének ad otthont, így mindössze egy-egy óra áll a csapatok rendelkezésére a gyakorlásra. A Scuderia így most némileg előre dolgozik, és a riválisokkal ellentétben nem teljesen a nulláról kell kezdenie a munkát Floridában.

Emellett előnyt jelenthet, hogy az azonnali hatályú szabályváltozások bejelentése után gyűjthet tapasztalatokat a két versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton, ráadásul az energia menedzselése szempontjából az idény egyik legnagyobb kihívást jelentő nyomvonalán. A megszerzett tudást tehát a szeptemberi Olasz GP-n is hasznosítani tudja a Ferrari, amelyik úgy készül, hogy Miamiban teljesen új bajnokság veszi kezdetét. A csapat az első három Grand Prix-n összesen 90 pontot szedett össze, amivel a második helyet foglalja el a konstruktőri tabellán. Az éllovas Mercedes 45 pont előnyt épített ki előtte. 

Így alakul át a Formula–1 a Miami Nagydíjra

Az FIA megint hozzányúl a rajtprocedúrához, és lépéseket tett annak érdekében, hogy elkerülje a Bearmanéhoz hasonló baleseteket.

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés18.30–19.30
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00


 

 

A Mercedes csalódott lenne, ha az FIA beavatkozna a bajnokságba a motorfejlesztés engedélyezésével

F1
21 órája

Így alakul át a Formula–1 a Miami Nagydíjra

F1
23 órája

F1: Tanulni kell a korábbi hibákból – Wolff

F1
2026.04.20. 16:51

„Sokkal rosszabb is lehetett volna" – Bearman a szuzukai balesetéről

F1
2026.04.16. 15:35

A Mercedes és a Red Bull trükközött az időmérőn, az FIA lépett – sajtóértesülés

F1
2026.04.14. 15:50

„Nyilvánvaló, hogy tenni kell valamit" – az FIA elismerte, hogy szükség van változtatásokra

F1
2026.04.13. 13:10

Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor

F1
2026.04.12. 11:15

Az egész idény rámehet a silverstone-i csapat problémáira

F1
2026.04.10. 10:19
