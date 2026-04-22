Újra bevetésen a Macarena-szárny – a Ferrari Monzában tesztel
Mint beszámoltunk róla, a Ferrari igyekszik a lehető legjobban kihasználni a két közel-keleti verseny törlése miatt kialakuló áprilisi kényszerszünetet, és amellett, hogy régi autós tesztet tartott, valamint a Pirellinek is dolgozott, szerdán filmforgatási nap keretén belül viszi pályára az átfogó fejlesztési csomaggal felvértezett SF-26-ost Monzában.
A maranellói csapat az eredeti tervek szerint Bahreinben vetette volna be az első újításokat, ám a közel-keleti helyzet áthúzta az előzetes számításait. A Scuderia úgy döntött, a szünetet arra használja ki, hogy további elemekkel egészíti ki a fejlesztési csomagot, és már a május eleji Miami Nagydíj előtt teszteli az átalakított autóját. Az SF-26-os olasz értesülések szerint új első szárnyat és a padlólemezt kapott, miközben visszakerült rá a Macarena-szárny, amit legutóbb Sanghajban próbált ki az istálló, de akkor még nem tartott elég megbízhatónak ahhoz, hogy teljes hétvégén használja.
Utóbbi elem tekintetében a záródási idő jelenti az egyik problémát, a szabályok szerint az elemnek négy tizedmásodperc alatt kell nyitott állapotból zártba kerülnie. Az olasz csapat emellett források szerint fogyott is, és most már a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által meghatározott tömeghatár alatt van.
Noha a filmforgatási nap 200 kilométer megtételét engedélyezi, miközben az autón a Pirelli tesztgumijai vannak, így is rendkívül hasznos lehet a pályán töltött idő. A soron következő két helyszín, Miami és Kanada ugyanis sprinthétvégének ad otthont, így mindössze egy-egy óra áll a csapatok rendelkezésére a gyakorlásra. A Scuderia így most némileg előre dolgozik, és a riválisokkal ellentétben nem teljesen a nulláról kell kezdenie a munkát Floridában.
Emellett előnyt jelenthet, hogy az azonnali hatályú szabályváltozások bejelentése után gyűjthet tapasztalatokat a két versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton, ráadásul az energia menedzselése szempontjából az idény egyik legnagyobb kihívást jelentő nyomvonalán. A megszerzett tudást tehát a szeptemberi Olasz GP-n is hasznosítani tudja a Ferrari, amelyik úgy készül, hogy Miamiban teljesen új bajnokság veszi kezdetét. A csapat az első három Grand Prix-n összesen 90 pontot szedett össze, amivel a második helyet foglalja el a konstruktőri tabellán. Az éllovas Mercedes 45 pont előnyt épített ki előtte.
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|18.30–19.30
|Sprintidőmérő
|22.30–23.14
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00