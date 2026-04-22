Újra bevetésen a Macarena-szárny – a Ferrari Monzában tesztel

A maranellói csapat az eredeti tervek szerint Bahreinben vetette volna be az első újításokat, ám a közel-keleti helyzet áthúzta az előzetes számításait. A Scuderia úgy döntött, a szünetet arra használja ki, hogy további elemekkel egészíti ki a fejlesztési csomagot, és már a május eleji Miami Nagydíj előtt teszteli az átalakított autóját. Az SF-26-os olasz értesülések szerint új első szárnyat és a padlólemezt kapott, miközben visszakerült rá a Macarena-szárny, amit legutóbb Sanghajban próbált ki az istálló, de akkor még nem tartott elég megbízhatónak ahhoz, hogy teljes hétvégén használja.

Utóbbi elem tekintetében a záródási idő jelenti az egyik problémát, a szabályok szerint az elemnek négy tizedmásodperc alatt kell nyitott állapotból zártba kerülnie. Az olasz csapat emellett források szerint fogyott is, és most már a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által meghatározott tömeghatár alatt van.

Noha a filmforgatási nap 200 kilométer megtételét engedélyezi, miközben az autón a Pirelli tesztgumijai vannak, így is rendkívül hasznos lehet a pályán töltött idő. A soron következő két helyszín, Miami és Kanada ugyanis sprinthétvégének ad otthont, így mindössze egy-egy óra áll a csapatok rendelkezésére a gyakorlásra. A Scuderia így most némileg előre dolgozik, és a riválisokkal ellentétben nem teljesen a nulláról kell kezdenie a munkát Floridában.

Emellett előnyt jelenthet, hogy az azonnali hatályú szabályváltozások bejelentése után gyűjthet tapasztalatokat a két versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton, ráadásul az energia menedzselése szempontjából az idény egyik legnagyobb kihívást jelentő nyomvonalán. A megszerzett tudást tehát a szeptemberi Olasz GP-n is hasznosítani tudja a Ferrari, amelyik úgy készül, hogy Miamiban teljesen új bajnokság veszi kezdetét. A csapat az első három Grand Prix-n összesen 90 pontot szedett össze, amivel a második helyet foglalja el a konstruktőri tabellán. Az éllovas Mercedes 45 pont előnyt épített ki előtte.