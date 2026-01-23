Kerékpár: 2027-ben már a Girón is indulna az MBH



Szintet lépett 2026-ra az MBH Bank CSB Telecom Fort kerékpáros csapata, amely magyar bejegyzésűvé és proteam-szintűvé vált, ilyen magasságokban hazai istálló még sosem járt. Az évad ráadásul nagyszerű sikerrel indult, az Egyesül Arab Emírségekben zajló Tour of Sharjah első szakaszának végén harmadik lett Lorenzo Nespoli, a csapat fiatal olasz hegyimenője, míg honfitársa, a szintén MBH-s Davide Persico ötödikként ért célba.

„Nespoli szökevény volt, két sprinterrel csatázott a győzelemért, ebben alulmaradt, ám mivel ő a hegyekben erősebb, összetettben még előbbre kerülhet – fogalmazott lapunknak Bebtó Zoltán, az MBH szakmai igazgatója. – Professzionális szinten ilyen eredménnyel debütálni nem is rossz… Valenciai edzőtáborral indult az év, tíz napot töltöttünk el hasznosan, ideális körülmények között. Sokkal korábban kezdődött most az idény, apróbb lemaradások még előfordulnak a srácoknál, de mindenki a lehető legtöbbet edzette. Akad, akire vár még edzőtábor, mert később kezd, egy-két hónap szükséges a csúcsformához.”

A szakmai igazgató szerint kiváló a hangulat a csapatnál, amelyhez csatlakozott a regnáló magyar bajnok Dina Márton és Peák Barnabás is. „Mindenki elszánt, két új edző dolgozik velünk, szakmai szempontból is erősödtünk. Több mint kétszáz versenynappal terveztünk, lesznek köztük nehezebbek, amelyekben nem kerülünk majd be a legjobbak közé, de arra törekszünk, hogy ez minél kevesebbszer forduljon elő. A legfontosabb számunkra a Tour de Hongrie és a magyar bajnokság. Az a célunk, hogy a legjobb harminc csapatba kerüljünk, így szabadkártyával indulhassunk 2027-ben a Giro d’ Italián. Szomorú lennék, ha jövőre nem jönne össze, nyilván sok buktató fordulhat elő egy idény során, de ha minden úgy alakul, ott lehetünk.”

A májusi Magyar körverseny mellett a márciusi, fehér murvás szektorairól nevezetes toszkánai Strade Bianchén is szeretne elindulni a csapat. „A hátterünk rendben van, a névadó cégcsoport mindenben támogat bennünket, a csapat részéről mindenki elégedett, igyekszünk mindezt eredményekkel is meghálálni” – tette hozzá Bebtó.

