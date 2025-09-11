Feldhoffer Bálint negyedik a román körverseny második szakaszán

A mezőnyhajrával zárult szerdai nyitóetap után csütörtökön a Pitestiből induló 172 kilométer megtétele várt a mezőnyre, a szakasz emelkedővel zárult a Pasul Dichiun. A United Shipping 19 éves bringása 24 másodperccel maradt el az etapgyőztestől és lett negyedik a procyclingstats szakportál adatai alapján.

A májusi Tour de Hongrie-n összetettben hetedikként záró, ezzel legjobb magyar kerékpárosként fehér trikós Feldhoffer jövőre már a Valter Attilát is foglalkoztató Bahrain Victorious csapat utánpótlássorában fog tekerni.