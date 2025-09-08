Megdőlt az egyórás kerékpáros magyar csúcs

Záray kettős céllal vágott neki a hatvan percnek: egyrészt a 35–39 esztendős masterskorosztály világcsúcsát szerette volna megjavítani, amit a dél-afrikai Gert Fouche tart 51.599 kilométerrel, egyúttal Filutás Viktor tavaly novemberben a kőbányai BringArénában tekert 50.135 kilométeres abszolút magyar csúcsát is át kívánta adni a múltnak.

Előbbitől végül elmaradt Záray László – közösségi oldalának közvetítése alapján –, ám az 51.016 kilométeres teljesítménye a magyar rekord megdöntését jelentette.