Megdőlt az egyórás kerékpáros magyar csúcs

2025.09.08. 19:17
Záray László megdöntötte a magyar csúcsot (Fotó: Tissot Velodrome Grenchen/Facebook)
Záray László hétfőn megdöntötte az egyórás kerékpáros magyar csúcsot a svájci Grenchenben.

Záray kettős céllal vágott neki a hatvan percnek: egyrészt a 35–39 esztendős masterskorosztály világcsúcsát szerette volna megjavítani, amit a dél-afrikai Gert Fouche tart 51.599 kilométerrel, egyúttal Filutás Viktor tavaly novemberben a kőbányai BringArénában tekert 50.135 kilométeres abszolút magyar csúcsát is át kívánta adni a múltnak.

Előbbitől végül elmaradt Záray László – közösségi oldalának közvetítése alapján –, ám az 51.016 kilométeres teljesítménye a magyar rekord megdöntését jelentette.

 

