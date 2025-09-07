Nemzeti Sportrádió

Befejezte pályafutását a Tour de France-győztes Geraint Thomas

Vágólapra másolva!
2025.09.07. 21:31
null
Geraint Thomas visszavonult (Fotó: Getty Images)
Címkék
Geraint Thomas brit körverseny kerékpársport
Befejezte pályafutását a Tour de France-győztes és kétszeres olimpiai bajnok kerékpáros, Geraint Thomas.

A 39 esztendős walesi klasszis utolsó versenye a vasárnap zárult brit körverseny volt, profiként utoljára a Newport és Cardiff közötti 112.2 kilométert tekerte le. Amint a Cyclingnews szakportál beszámolt róla, tiszteletére a szakasz rajtjára az immár az ő nevét viselő newporti velodromnál került sor, ahol a mezőny tagjai a leginkább köztiszteletnek örvendő bringásokat visszavonulásukkor megillető díszsorfalat álltak előtte, kezükben tartva a hátsó kerekére állított kerékpárjukat.

Geraint Thomas pályakerékpárban 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban tagja volt az ötkarikás játékokon üldözéses csapatversenyben győztes brit sornak, világbajnoki címet pedig 2007-ben, 2008-ban és 2012-ben ünnepelhetett ebben a számban. Országúton a legnagyobb sikere a 2018-as Tour de France megnyerése volt, a sárga trikó megszerzése mellett két kiírásban összesen három szakaszon diadalmaskodott. Ebben a szakágban 25 profi győzelmet aratott. Háromhetes körversenyen összesen ötször állhatott dobogóra.

Hosszú pályafutása jelentős részét jelenlegi csapatánál, az Ineos Grenadiersnél töltötte, 2010 óta tekert az akkor még Sky nevet viselő istállónál.

 

Geraint Thomas brit körverseny kerékpársport
Legfrissebb hírek

Sikeresen átesett a műtéten a négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros

Kerékpár
2025.08.29. 17:01

Kerékpársport: Feldhoffer még önmagát is meglepte a szintlépéssel

Utánpótlássport
2025.08.21. 20:08

Valter Tibor: Csak szeretni kell biciklizni és gyerekekkel foglalkozni

Utánpótlássport
2025.08.01. 19:24

A hegyekbe' fönn – Jakus Barnabás publicisztikája

Kerékpár
2025.07.03. 23:44

Országúti kerékpár: hegymenetben az utánpótlás is

Utánpótlássport
2025.05.29. 08:55

Hármas olasz siker született a Giro d’Italia első királyetapján – Roglic ki-, Ayuso elszállt

Kerékpár
2025.05.27. 17:24

A rózsaszín trikós is földre került a Giro d’Italia hatodik, hosszú és vizes szakaszán

Kerékpár
2025.05.15. 18:22

Súlyos bukás és újabb Van Poppel-siker a Tour de Hongrie második szakaszán

Kerékpár
2025.05.15. 16:26
Ezek is érdekelhetik