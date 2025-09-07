Befejezte pályafutását a Tour de France-győztes Geraint Thomas

A 39 esztendős walesi klasszis utolsó versenye a vasárnap zárult brit körverseny volt, profiként utoljára a Newport és Cardiff közötti 112.2 kilométert tekerte le. Amint a Cyclingnews szakportál beszámolt róla, tiszteletére a szakasz rajtjára az immár az ő nevét viselő newporti velodromnál került sor, ahol a mezőny tagjai a leginkább köztiszteletnek örvendő bringásokat visszavonulásukkor megillető díszsorfalat álltak előtte, kezükben tartva a hátsó kerekére állított kerékpárjukat.

Geraint Thomas pályakerékpárban 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban tagja volt az ötkarikás játékokon üldözéses csapatversenyben győztes brit sornak, világbajnoki címet pedig 2007-ben, 2008-ban és 2012-ben ünnepelhetett ebben a számban. Országúton a legnagyobb sikere a 2018-as Tour de France megnyerése volt, a sárga trikó megszerzése mellett két kiírásban összesen három szakaszon diadalmaskodott. Ebben a szakágban 25 profi győzelmet aratott. Háromhetes körversenyen összesen ötször állhatott dobogóra.

Hosszú pályafutása jelentős részét jelenlegi csapatánál, az Ineos Grenadiersnél töltötte, 2010 óta tekert az akkor még Sky nevet viselő istállónál.