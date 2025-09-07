Mads Pedersen elbírt az esélyesség terhével a pihenőnap előtti „pihenőnapon”

Átmeneti szakasszal folytatódott az év utolsó háromhetes körversenye, amelyen az összetett esélyesek a hétfői pihenőnap előtt „pihenőnapot” tartottak, legalábbis a piros trikós Jonas Vingegaard és legfőbb üldözője, Joao Almeida – valamint csapataik, a Visma és az UAE – a legkevésbé sem izgatták magukat azon, hogy rögtön a rajt után kezdődő első kategóriás emelkedőn, majd annak lejtmenetében jó 50 fős szökevénycsoport gyűlt össze. Ebben a társaságban ott volt többek között a gyorsasági pontversenyt vezető Mads Pedersen, valamint a hegyi versenyben élen álló, a pöttyös trikót viselő Jay Vine, míg az összetettben legjobban a 13. helyen álló Junior Lecerf állt, csaknem 19 perc hátránnyal, így aztán nyugodtan engedték el őket.

Mondhatnánk azt is, hogy a főmezőny tagjait lehet, hogy a vasárnap záruló Brit körverseny eseményei izgatták inkább, hiszen az Asztúriában zajló etappal egy időben pályafutása utolsó versenynapját teljesítette Geraint Thomas, a 2018-as Tour de France győztese – a brit viadalon egyébként Olav Kooij hatból harmadik szakaszát nyerte, az összetettet pedig Remco Evenepoelt megelőzve Romain Grégoire vitte el.

Mindeközben a Vueltán a szökevények előnye fokozatosan nőtt, ezen a háromhetesen először kúszott a különbség 10 perc fölé az etap második felére fordulva. Közben azért történt néhány említésre méltó esemény, például a második kategorizált emelkedőn Jay Vine és Louis Vervaeke támadást indított a szökevények ellen, amely révén két és fél perc előnyre tettek szert. A céltól 57 kilométerre aztán olyan jelenetet láthattunk, amilyet még nem: egy erdősebb részen, az úttól két méterre lévő bokorban guggoló tüntető próbált az előtte haladó fő szökevénycsoport elé kiugrani, ám a zászlóját szorongató palesztinpárti néző elcsúszott, és hasra esve az út menti árokban landolt. Viszont érkezett hozzá a mezőny előtt keresztbe futva egy rendőr, s ez épp elég volt ahhoz, hogy az elhaladó bringások közül Javier Romo a földre kerüljön. A Movistar spanyolja csúnyán lehorzsolta a csípőjét, de hamar folytatni tudta a tekerést.

Harminc kilométerrel a cél előtt aztán beindultak a támadások, kilencen otthagyták a szökést, és megindultak Vine-ék után – köztük Mads Pedersennel, Egan Bernallal, Orluis Aularral, Santiago Buitragóval, Eddie Dunbarral, Marco Frigóval és Magnus Sheffielddel, s az utolsó tíz kilométeren belül utol is érték őket. Végül heten maradtak az utolsó kilométerre, és ahogy azt várni lehetett, a zöld trikós Pedersen nyerte meg a kiscsoportos sprintet, könnyedén lehajrázva Aulart és Frigót. Ezzel a Lidl-Trek is megszerezte első győzelmét az idei Vueltán, ami azt is jelenti, mindhárom idei háromhetesen van már szakaszgyőzelme a csapatnak.

A főmezőny 13 és fél perc hátránnyal ért be, az összetett élmezőnyében nem történt változás, továbbra is Jonas Vingegaard vezet 48 másodperccel Joao Almeida előtt.

ÖSSZEFOGLALÓ

80. VUELTA A ESPANA

15. szakasz (Vegadeo–Monforte de Lemos, 167.8 km)

1. Mads Pedersen (dán, Lidl Trek) 4:02:13 óra

2. Orluis Aular (venezuelai, Movistar) azonos idővel

3. Marco Frigo (olasz, Israel–Premier Tech) azonos idővel

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard (dán, Visma Lease a Bike) 57:35:33 óra

2. Joao Almeida (portugál, UAE) 48 mp h.

3. Tom Pidcock (brit, Q36.5) 2:38 p h.

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Mads Pedersen 237 pont

2. Jonas Vingegaard 139 pont

3. Giulio Ciccione (olasz Lidl Trek) 115 pont

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Jay Vine (ausztrál, UAE) 61 pont

2. Jonas Vingegaard 39 pont

3. Louis Vervaeke (belga, Soudal Quick-Step) 32 pont

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull–Bora–hansgrohe) 57: 39: 54 óra

2. Matthew Riccitello (amerikai, Israel–Premier Tech) 32 mp h.

3. Junior Lecerf (belga, Soudal Quick-Step) 1:28 perc hátrány

A csapatverseny állása

1. UAE 171:29: 19 óra

2. Visma Lease a Bike 34:31 perc hátrány

3. Red Bull–Bora–hansgrohe 1:04:33 óra hátrány

A jövő hét vasárnap Madridban záruló Vuelta mezőnye a hétfői szünnap után kedden a Poióból induló 167,9 kilométert teljesíti, majd hegyi befutóban ér célba a Castro de Hervillen.