Kerékpáros-vb: holland söprés a juniorok két időfutamversenyében

A lányoknál a spanyol Paula Ostiz lett a második, két másodperccel a norvég Oda Aune Gissinger előtt, a fiúknál az amerikai Ashlin Barry hét másodperccel maradt le a győzelemről, de két másodperccel megelőzte a harmadik helyet megszerző belga Seff van Kerckhovét.

A világbajnokságon az egyaránt olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka és Valter Attila, valamint az utánpótlás-korosztályokban Feldhoffer Bálint és Révész Ádám képviseli a magyar színeket, Révész és Feldhoffer pénteken, Vas szombaton, Valter vasárnap ül nyeregbe.