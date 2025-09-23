Nemzeti Sportrádió

Kerékpáros-vb: holland söprés a juniorok két időfutamversenyében

2025.09.23. 18:06
A lányok dobogója (Fotó: Getty Images)
A junior – azaz U19-es – korosztály egyéni indítású időfutamversenyében mindkét számban holland siker született a Ruanda fővárosában, Kigaliban zajló országúti kerékpáros világbajnokság keddi versenynapján: a lányoknál Megan Arens, a fiúknál Michiel Mouris győzött.

A lányoknál a spanyol Paula Ostiz lett a második, két másodperccel a norvég Oda Aune Gissinger előtt, a fiúknál az amerikai Ashlin Barry hét másodperccel maradt le a győzelemről, de két másodperccel megelőzte a harmadik helyet megszerző belga Seff van Kerckhovét.

A világbajnokságon az egyaránt olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka és Valter Attila, valamint az utánpótlás-korosztályokban Feldhoffer Bálint és Révész Ádám képviseli a magyar színeket, Révész és Feldhoffer pénteken, Vas szombaton, Valter vasárnap ül nyeregbe.

 

